James Rodríguez é dispensado da seleção colombiana e perderá Eliminatórias e Copa América

James Rodríguez não jogará a Copa América e os jogos contra Peru e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Em comunicado oficial emitido nesta sexta-feira, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) disse que o jogador não se encontra nas condições físicas adequadas.

"Nos últimos dias, o meio-campista foi submetido a exames médicos, que determinaram que não se encontra no nível ideal de competição, portanto, não poderá ingressar no grupo convocado por Reinaldo Rueda para os compromissos mencionados e o campeonato sul-americano", diz o comunicado.Além disso, a nota também fala que a FCF espera que o meio-campista possa, em breve, fazer parte de uma nova convocação representando o país "com a altura e o profissionalismo que sempre fez".