Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • James Rodríguez é dispensado da seleção colombiana e perderá Eliminatórias e Copa América
futebol

James Rodríguez é dispensado da seleção colombiana e perderá Eliminatórias e Copa América

Em comunicado oficial, a FCF disse que o jogador não se encontra nas condições físicas adequadas...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 10:55
Crédito: AFP or licensors
James Rodríguez não jogará a Copa América e os jogos contra Peru e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Em comunicado oficial emitido nesta sexta-feira, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) disse que o jogador não se encontra nas condições físicas adequadas.
- City e Chelsea se enfrentam neste sábado na decisão da Champions; veja outras finais entre clubes do mesmo país
"Nos últimos dias, o meio-campista foi submetido a exames médicos, que determinaram que não se encontra no nível ideal de competição, portanto, não poderá ingressar no grupo convocado por Reinaldo Rueda para os compromissos mencionados e o campeonato sul-americano", diz o comunicado.Além disso, a nota também fala que a FCF espera que o meio-campista possa, em breve, fazer parte de uma nova convocação representando o país "com a altura e o profissionalismo que sempre fez".
Com a camisa do Everton na atual temporada, James atuou em 26 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados