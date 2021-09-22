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futebol

James Rodríguez é anunciado como novo reforço do Al-Rayyan

Meia colombiano deixa o Everton após uma única temporada completa pelo clube da Premier League e explora o mundo árabe pela primeira vez na carreira...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 12:57
Crédito: AFP
James Rodríguez foi anunciado como novo reforço do Al-Rayyan, do Qatar, nesta quarta-feira. Após uma passagem apagada pelo Everton e fora dos planos do técnico Rafa Benítez, o colombiano irá explorar o mundo árabe pela primeira vez em sua carreira.O veterano de 30 anos terá como objetivo levar o Al-Rayyan para a próxima Champions League Asiática. Na Q-League, o clube do meia ocupa apenas a 8ª colocação após dois empates em duas partidas e apenas os dois primeiros colocados se classificam para o torneio mais relevante do continente.
James Rodríguez chega para ser o grande protagonista de sua equipe e terá como principal companheiro o atacante Brahimi, com passagens pelo Rennes, Granada e Porto, além da seleção da Argélia.
Apesar do protagonismo, o colombiano não vem passando por seu melhor momento na carreira. Desde a chegada de Zidane ao comando do Real Madrid, o meia não fazia parte dos planos do francês e foi emprestado ao Bayern de Munique. O clube alemão não quis exercer a opção de compra do atleta, que voltou para a Espanha até ser negociado com o Everton.

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