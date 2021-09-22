James Rodríguez é anunciado como novo reforço do Al-Rayyan

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James Rodríguez foi anunciado como novo reforço do Al-Rayyan, do Qatar, nesta quarta-feira. Após uma passagem apagada pelo Everton e fora dos planos do técnico Rafa Benítez, o colombiano irá explorar o mundo árabe pela primeira vez em sua carreira.O veterano de 30 anos terá como objetivo levar o Al-Rayyan para a próxima Champions League Asiática. Na Q-League, o clube do meia ocupa apenas a 8ª colocação após dois empates em duas partidas e apenas os dois primeiros colocados se classificam para o torneio mais relevante do continente.

James Rodríguez chega para ser o grande protagonista de sua equipe e terá como principal companheiro o atacante Brahimi, com passagens pelo Rennes, Granada e Porto, além da seleção da Argélia.