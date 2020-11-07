James Rodríguez agradece Everton e Ancelotti por oportunidade

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James Rodríguez se mostrou grato ao Everton e ao técnico Carlo Ancelotti por terem apostado nele após algumas temporadas apagado no Real Madrid. Em entrevista à “BT Sports”, o colombiano também falou sobre o ritmo do Campeonato Inglês e diz não estar preocupado com a intensidade da competição.

- Ele (Ancelotti) sabe como sou, como atuo dentro e fora de campo. Carlo foi suficiente e um grande fator para eu vir para cá. O clube confiou em mim quando ninguém mais (confiou). Sempre vou estar agradecido a ambos.

Apesar de ser destaque nas primeiras partidas da Premier League, James ainda é contestado por conta de sua intensidade, mas o camisa 19 retruca.

- O futebol não é só correr. Quando tem alguém que pensa, que joga futebol, é mais fácil para você e para sua equipe.