James Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sair

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James Rodríguez confessou que queria ter saído do Real Madrid no final da última temporada, em entrevista ao programa “Gol Caracol”. No entanto, mesmo com ofertas em mãos, os merengues recusaram e o colombiano não era aproveitado pelo técnico Zidane. De acordo com as informações da imprensa espanhola, o time interessado era o rival Atlético de Madrid e o meio-campista esteve próximo de ser contratado por Diego Simeone.

- Houve uma proposta muito boa de uma equipe espanhola que o Real recusou. Nos primeiros treinamentos, em agosto, me deixavam de fora dos trabalhos táticos e me senti incomodado, pois nunca vivi isso. Sinceramente, não me deixaram ir para o clube que eu queria. Queriam que eu fosse para outro time.