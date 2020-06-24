Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

James Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sair

Colombiano confessa que teve proposta de outro clube espanhol e que queria ter deixado equipe merengue. No entanto, meio-campista nega problemas com técnico Zidade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 11:52

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 11:52

Crédito: Reprodução / Twitter
James Rodríguez confessou que queria ter saído do Real Madrid no final da última temporada, em entrevista ao programa “Gol Caracol”. No entanto, mesmo com ofertas em mãos, os merengues recusaram e o colombiano não era aproveitado pelo técnico Zidane. De acordo com as informações da imprensa espanhola, o time interessado era o rival Atlético de Madrid e o meio-campista esteve próximo de ser contratado por Diego Simeone.
- Houve uma proposta muito boa de uma equipe espanhola que o Real recusou. Nos primeiros treinamentos, em agosto, me deixavam de fora dos trabalhos táticos e me senti incomodado, pois nunca vivi isso. Sinceramente, não me deixaram ir para o clube que eu queria. Queriam que eu fosse para outro time.
O colombiano também negou problemas com o técnico francês e que possui uma relação normal de trabalho com o comandante. Apesar disso, James afirmou que não sabe o que acontecerá no futuro, mas que se tiver opção, irá buscar uma outra equipe em que possa ter condições de jogar e mostrar o seu futebol.E MAIS:Renovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do BayernRakitic sai do banco, marca o gol da vitória, e Barcelona assume liderança provisória no Campeonato EspanholChelsea anuncia renovação com Willian até o fim da temporada; Pedro também estende contratoGabriel Martinelli pode perder restante de temporada por lesão E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses
Imagem de destaque
Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados