James Rodríguez afirma que Real Madrid não o deixou sair

James Rodríguez confessou que queria ter saído do Real Madrid no final da última temporada, em entrevista ao programa “Gol Caracol”. No entanto, mesmo com ofertas em mãos, os merengues recusaram e o colombiano não era aproveitado pelo técnico Zidane. De acordo com as informações da imprensa espanhola, o time interessado era o rival Atlético de Madrid e o meio-campista esteve próximo de ser contratado por Diego Simeone.
- Houve uma proposta muito boa de uma equipe espanhola que o Real recusou. Nos primeiros treinamentos, em agosto, me deixavam de fora dos trabalhos táticos e me senti incomodado, pois nunca vivi isso. Sinceramente, não me deixaram ir para o clube que eu queria. Queriam que eu fosse para outro time.
O colombiano também negou problemas com o técnico francês e que possui uma relação normal de trabalho com o comandante. Apesar disso, James afirmou que não sabe o que acontecerá no futuro, mas que se tiver opção, irá buscar uma outra equipe em que possa ter condições de jogar e mostrar o seu futebol.E MAIS:Renovação de Thiago dá passo atrás e meio-campista pode sair do BayernRakitic sai do banco, marca o gol da vitória, e Barcelona assume liderança provisória no Campeonato EspanholChelsea anuncia renovação com Willian até o fim da temporada; Pedro também estende contratoGabriel Martinelli pode perder restante de temporada por lesão E MAIS: