James Rodríguez afirma estar feliz em poder trabalhar com Ancelotti

Em sua apresentação no Everton, James Rodríguez disse estar feliz por voltar a trabalhar com Carlo Ancelotti, com quem teve contato no Real Madrid e Bayern de Munique, e afirmou ter aceitado a mudança pelo futebol inglês por acreditar no projeto vencedor da equipe de Richarlison, Bernard e Allan.
- Tive um ano muito bom com ele (Ancelotti) e espero que esse ano também seja ótimo. Esta equipe está fazendo um trabalho sério. É um clube com nome e história e tem que ganhar títulos. Queria estar outra vez com Ancelotti e é uma chance de fazermos coisas boas juntos e dar triunfos ao clube.O colombiano é a principal contratação do Everton na temporada ao lado de Allan, que chegou do Napoli. Os meio-campistas terão a responsabilidade de reerguer o tradicional time de Liverpool que fez uma campanha irregular na última Premier League e que começa sua campanha neste domingo contra o Tottenham fora de casa.