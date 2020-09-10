Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

James Rodríguez afirma estar feliz em poder trabalhar com Ancelotti

Colombiano foi treinado pelo italiano no Real Madrid e Bayern de Munique e acredita que dupla pode dar triunfos ao Everton. Meia diz acreditar no projeto para reerguer o clube...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:42

LanceNet

Crédito: James Rodríguez é a grande contratação do Everton na temporada (Divulgação/Everton
Em sua apresentação no Everton, James Rodríguez disse estar feliz por voltar a trabalhar com Carlo Ancelotti, com quem teve contato no Real Madrid e Bayern de Munique, e afirmou ter aceitado a mudança pelo futebol inglês por acreditar no projeto vencedor da equipe de Richarlison, Bernard e Allan.
- Tive um ano muito bom com ele (Ancelotti) e espero que esse ano também seja ótimo. Esta equipe está fazendo um trabalho sério. É um clube com nome e história e tem que ganhar títulos. Queria estar outra vez com Ancelotti e é uma chance de fazermos coisas boas juntos e dar triunfos ao clube.O colombiano é a principal contratação do Everton na temporada ao lado de Allan, que chegou do Napoli. Os meio-campistas terão a responsabilidade de reerguer o tradicional time de Liverpool que fez uma campanha irregular na última Premier League e que começa sua campanha neste domingo contra o Tottenham fora de casa.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados