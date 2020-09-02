James Rodríguez aceita proposta do Everton e está perto de ser anunciado

O meia James Rodríguez está próximo de deixar o Real Madrid e o destino será o Everton, da Inglaterra. De acordo com informações do jornal britânico "The Telegraph", os Toffees fizeram uma proposta ao jogador por três anos de contrato e o colombiano aceitou.A publicação não informa valores, mas, há uma semana, o jornal "Marca", da Espanha, publicou que o clube inglês desembolsaria entre 25 e 30 milhões de euros (entre R$ 164 milhões e R$ 197 milhões) para sacramentar a negociação. James tem contrato somente até o fim da temporada.
Esta será a terceira vez que o meia atuará com o técnico Carlo Ancelotti, que é grande admirador de seu futebol. Anteriormente, a dupla esteve junta no próprio Real Madrid e posteriormente no Bayern de Munique, onde o atleta atuou por empréstimo.