James afirma não saber onde irá jogar na próxima temporada

Crédito: Gerard Julien/AFP

James Rodríguez não tem seu futuro definido e não sabe para onde pode ser transferido, segundo o próprio meio-campista em entrevista ao canal no Youtube de Daniel Habif. No entanto, o colombiano quer ir para uma equipe que tenha minutos em campo, diferente do que aconteceu no Real Madrid na última temporada.

- Neste momento não sei para onde vou. Pode ser Itália, Espanha, Inglaterra. Quero ir onde eu possa jogar, onde possa ser feliz e onde me sinta querido por todo mundo.O jogador também disse que não queria ter ficado na equipe merengue, pois sabia que não teria oportunidades e classificou o ano como frustrantes.

- Esse ano queria ter saído para outro clube e o Real Madrid não me deixou sair. Eu queria ir para um clube que pudesse jogar mais, porque sabia que não ia ter muitas chances com Zidane. É frustrante, pois tenho condições para jogar sempre, mas por outras pessoas não posso fazer.