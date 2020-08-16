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James afirma não saber onde irá jogar na próxima temporada

Meio-campista do Real Madrid está em seu último ano de contrato com a equipe merengue. Colombiano disse que temporada foi frustrante sob comando de Zidane...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 11:08

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 11:08

Crédito: Gerard Julien/AFP
James Rodríguez não tem seu futuro definido e não sabe para onde pode ser transferido, segundo o próprio meio-campista em entrevista ao canal no Youtube de Daniel Habif. No entanto, o colombiano quer ir para uma equipe que tenha minutos em campo, diferente do que aconteceu no Real Madrid na última temporada.
- Neste momento não sei para onde vou. Pode ser Itália, Espanha, Inglaterra. Quero ir onde eu possa jogar, onde possa ser feliz e onde me sinta querido por todo mundo.O jogador também disse que não queria ter ficado na equipe merengue, pois sabia que não teria oportunidades e classificou o ano como frustrantes.
- Esse ano queria ter saído para outro clube e o Real Madrid não me deixou sair. Eu queria ir para um clube que pudesse jogar mais, porque sabia que não ia ter muitas chances com Zidane. É frustrante, pois tenho condições para jogar sempre, mas por outras pessoas não posso fazer.
James tem contrato com o Real Madrid até 2021 e esta é a última oportunidade do gigante espanhol tentar fazer dinheiro com o colombiano, uma vez que em janeiro o jogador poderá assinar um pré-contrato sem custos com outra equipe. Atlético de Madrid, Arsenal e Manchester United já apareceram como interessados no passado.

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