Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jamerson Bahia fala sobre adaptação e classificação na Copa do Brasil pelo Azuriz: 'Inesquecível”
Jamerson Bahia fala sobre adaptação e classificação na Copa do Brasil pelo Azuriz: 'Inesquecível”

Clube paranaense comemorou a classificação para a segunda fase no último minuto de jogo, após eliminar o Botafogo-SP na última quarta-feira por 1 a 0...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 13:23

LanceNet

25 fev 2022 às 13:23
Em sua primeira participação na Copa do Brasil, o Azuriz comemorou muito a classificação para a segunda fase no último minuto de jogo, após eliminar o Botafogo-SP na última quarta-feira, por 1 a 0. O clube formador criado em 2018 vive a expectativa para saber quem será o próximo adversário.
Recém-contratado pelo Gralha-Azul, o lateral-esquerdo Jamerson Bahia soma boas participações com a camisa do Azuriz após quatro anos no futebol português. Com apenas 23 anos, o jovem chegou e rapidamente firmou lugar, dominando a lateral.
Jamerson soma seis jogos pelo Campeonato Paranaense, com 540 minutos de jogo. Além, claro, de atuar os 90 minutos na histórica classificação do Azuriz na última quarta-feira.
- Foi inesquecível. O Botafogo jogou pelo empate e, aos 40 minutos, já estava levando a bola para a linha de fundo e confirmando a classificação. No último lance do jogo, eu fiz o lançamento e o nosso companheiro sofreu a falta. Quando ele cobrou e fizemos o gol, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo. Foi uma explosão de alegria de todos. Conquistamos algo histórico na primeira oportunidade do clube na Copa do Brasil – afirmou Jamerson.
O Azuriz troca a chave e agora terá mais dois jogos importantes pelo Campeonato Paranaense em busca da classificação para segunda fase. Com uma rotina maior de jogos, Jamerson comentou a adaptação ao futebol brasileiro após quatro anos em Portugal.
Pelo Velho Continente, o jogador atuou em três equipes: Portimonense, U.Almerin e Sertanense, último clube antes de retornar ao Brasil.
- Foram quatro anos em Portugal, com uma rotina bem menor de jogos. Lá a gente fazia quatro jogos em um mês e aqui, pode colocar facilmente quatro jogos em duas semanas. A adaptação tem sido dia após dia e tudo está fluindo bem. Ganhamos bastante confiança como grupo após a classificação e teremos dois jogos cruciais para definir nosso futuro no Campeonato Paranaense – finalizou.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados