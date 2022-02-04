Jamerson Bahia celebra vitória em sua estreia pelo Azuriz

A vitória do Azuriz contou com a estreia de Jamerson Bahia, que deixou o Sertanense no Campeonato de Portugal nesta semana. Após longa viagem, o jogador chegou ao Brasil, foi inserido no BID, treinou com o elenco azulino e foi a campo como titular na lateral-esquerda. O jovem de 23 anos ganhou destaque em Portugal com as boas atuações, sendo indicado para seleções semanais enquanto defendia o Sertanense.- Aconteceu tudo de forma muito rápida. Foi uma oportunidade muito boa e quero desfrutar ao máximo. Fizemos um ótimo jogo, bom resultado dentro de casa e serve como combustível para toda equipe no restante da competição. Claro que existe toda a questão da readaptação ao futebol brasileiro, mas vou trabalhar firme e tenho certeza que será um grande ano. O futebol português é diferente do brasileiro, mas pegando confiança e adaptando bem, sei que posso ajudar ainda mais a equipe – afirmou Jamerson.