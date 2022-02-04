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futebol

Jamerson Bahia celebra vitória em sua estreia pelo Azuriz

Triunfo sobre Maringá colocou o Gralha na zona de classificação à segunda fase do estadual...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2022 às 17:32
O Azuriz conquistou a primeira vitória no Campeonato Paranaense ao bater o Maringá na última quinta-feira pelo placar de 3 a 0. O triunfo colocou o Gralha na zona de classificação para segunda fase do estadual. De quebra, o time pegou o elevador na classificação, subindo três posições.
A vitória do Azuriz contou com a estreia de Jamerson Bahia, que deixou o Sertanense no Campeonato de Portugal nesta semana. Após longa viagem, o jogador chegou ao Brasil, foi inserido no BID, treinou com o elenco azulino e foi a campo como titular na lateral-esquerda. O jovem de 23 anos ganhou destaque em Portugal com as boas atuações, sendo indicado para seleções semanais enquanto defendia o Sertanense.- Aconteceu tudo de forma muito rápida. Foi uma oportunidade muito boa e quero desfrutar ao máximo. Fizemos um ótimo jogo, bom resultado dentro de casa e serve como combustível para toda equipe no restante da competição. Claro que existe toda a questão da readaptação ao futebol brasileiro, mas vou trabalhar firme e tenho certeza que será um grande ano. O futebol português é diferente do brasileiro, mas pegando confiança e adaptando bem, sei que posso ajudar ainda mais a equipe – afirmou Jamerson.
Neste domingo, a equipe terá um novo confronto direto contra o Cianorte, às 16h, no Albino Turbay. O rival soma sete pontos na tabela de classificação. O Azuriz tem quatro. Uma vitória da equipe faz com que o Gralha chegue à mesma pontuação do rival de tabela e alcance duas vitórias consecutivas no torneio.
- Sabemos da qualidade do Cianorte, é um time que vem fazendo um bom campeonato estadual. Temos capacidade de chegar até lá e fazer um grande jogo, basta acreditarmos no nosso potencial e buscar com todas as forças mais uma vitória no torneio – finalizou.
Crédito: JamersonBahiaconquistouvitóriaemsuaestreiapeloAzuriz(Foto:Divulgação

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