Jamerson Bahia celebra desempenho coletivo do Azuriz na Copa do Brasil

Pela primeira vez na história, o Azuriz tem a oportunidade de jogar a Copa do Brasil e alcançou a terceira fase da competição, após empate em 0 a 0 com o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova. Agora, o time busca vaga para as oitavas de final, no próximo dia 10.

Titular em todas as oportunidades na Copa do Brasil, atuando 90 minutos nos três jogos até aqui, o lateral-esquerdo Jamerson Bahia, tornou-se peça fundamental para o sistema defensivo do Azuriz, que ainda não sofreu gols na competição.

Na primeira fase, 1 a 0 diante o Botafogo-SP. Na segunda fase, 1 a 0 contra o Mirassol e o empate contra o Bahia no primeiro jogo da terceira fase. Jamerson comentou sobre o desempenho da equipe.

- Foi um resultado muito bom. O desempenho coletivo foi muito satisfatório, todos correram muito, conseguimos sair de lá sem sofrer gols e isso foi importante para o elenco ganhar ainda mais confiança. Claro que o sistema defensivo tem sido um ponto crucial, mas isso só é possível se todo o time jogar de forma compactada, começando pelos atacantes. Sabemos que o empenho individual vai refletir no coletivo e isso será o melhor para o Azuriz – afirmou Jamerson.

O Azuriz estreia na série D neste sábado, também fora de casa, diante o São Luiz-RS. Bahia falar em mudar a chave e direcionar o foco para o Brasileirão Série D, mas menciona que o resultado de ida na Copa do Brasil pode dar mais confiança a todos da equipe.

- Agora é recuperar e trabalhar para estreia no Brasileiro, estamos vivendo um momento legal e importante para nossa confiança. O empate, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, foi algo que impulsionou a gente a acreditar ainda mais no trabalho que vem sendo construído e queremos sempre mais. Vamos entrar, fazer o nosso melhor respeitando a equipe adversária – finalizou.