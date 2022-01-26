Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jamaica x México: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
Jamaica x México: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 13:55

Após sofrer duas derrotas consecutivas para Estados Unidos e Canadá, o México viaja para encarar a Jamaica nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar dos resultados negativos, a equipe de Gerardo Martino ainda ocupa a 3ª colocação.NECESSIDADE DE VITÓRIA​Nesta rodada tripla, o México não encontrará missão fácil. Após enfrentar a Jamaica, que tirou pontos dos EUA na última rodada, a seleção de Martino irá enfrentar o Panamá, que ocupa a 4ª colocação, e a Costa Rica, que tradicionalmente vem participando de Mundiais.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Concacaf
CHANCES MATEMÁTICASPor outro lado, a Jamaica ainda pode sonhar com uma classificação improvável para a Copa do Mundo. A equipe soma apenas sete pontos e está na 6ª posição, mas enfrenta os três adversários que estão logo acima, apesar da diferença de pontos para buscar uma vaga no Qatar seja de sete pontos.
FICHA TÉCNICA:Jamaica x México
Data e horário: 27/1/2022, às 21h (de Brasília)Local: National Stadium Independence Park, em Kingston (JAM)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:JAMAICA (Técnico: Paul Hall)Blake; Brown, Moore, Pinnock e Lawrence; Stewart, Williams e Walker; Decordova-Reid, Flemmings e Antonio
Desfalques: Leon Bailey (machucado)
MÉXICO (Técnico: Gerardo Martino)Ochoa; Rodriguez, Araújo, Vásquez e Gallardo; Herrera, Álvarez e Piñeda; Corona, Vega e Funes Mori
Desfalques: Raúl Jiménez (machucado). Hirving Lozano (suspenso)
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados