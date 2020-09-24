Jairzinho faz comentário machista sobre bandeirinha em transmissão do Botafogo: 'Bota pra lavar roupa'

Crédito: Cleber Mendes/LANCE!Press

Um comentário machista marcou a transmissão da partida entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira, no canal do YouTube do clube de General Severiano. Jairzinho, um dos convidados pela BotafogoTV para participar do evento, pediu, durante o segundo tempo, para a auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back "lavar roupa".

A BotafogoTV tem realizado transmissões dos jogos sem imagens, apenas com comentários. A presença de convidados, sejam ex-jogadores ou jornalistas, é normal. Nesta quarta-feira, no empate em 0 a 0 com o Vasco, Jairzinho, histórico atacante dos anos 70, foi o escolhido.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o ex-atacante fez um comentário sobre Neuza Ines Back após a marcação de um impedimento. - Vai lavar roupa, pô, pelo amor de Deus... Essa federação carioca de futebol, pelo amor de Deus. Bota pra lavar roupa, pô - comentou. O narrador Gonçalo Luiz desconversou e continuou contando os fatos da partida.