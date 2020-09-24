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Jairzinho faz comentário machista sobre bandeirinha em transmissão do Botafogo: 'Bota pra lavar roupa'

Ex-atacante foi um dos convidados da BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, para a transmissão da partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 01:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 01:52
Crédito: Cleber Mendes/LANCE!Press
Um comentário machista marcou a transmissão da partida entre Botafogo e Vasco, nesta quarta-feira, no canal do YouTube do clube de General Severiano. Jairzinho, um dos convidados pela BotafogoTV para participar do evento, pediu, durante o segundo tempo, para a auxiliar de arbitragem Neuza Ines Back "lavar roupa".
A BotafogoTV tem realizado transmissões dos jogos sem imagens, apenas com comentários. A presença de convidados, sejam ex-jogadores ou jornalistas, é normal. Nesta quarta-feira, no empate em 0 a 0 com o Vasco, Jairzinho, histórico atacante dos anos 70, foi o escolhido.
Aos 33 minutos do segundo tempo, o ex-atacante fez um comentário sobre Neuza Ines Back após a marcação de um impedimento. - Vai lavar roupa, pô, pelo amor de Deus... Essa federação carioca de futebol, pelo amor de Deus. Bota pra lavar roupa, pô - comentou. O narrador Gonçalo Luiz desconversou e continuou contando os fatos da partida.
O comentário foi criticado por parte da torcida do Botafogo nas redes sociais.

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