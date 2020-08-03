Jair volta ao time, marca o seu gol e Nathan mostra faro de artilheiro

A tarde da dupla Jair e Nathan foi muito positiva. Os dois marcaram os gols da vitória do Atlético-MG sobre o América-MG por 2 a 1, neste domingo, 2 de agosto, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Apesar da vantagem de jogar pelo empate conquistada no clássico o volante Jair acredita que o Atlético deve manter a postura ofensiva e propor o jogo na partida de volta, quarta-feira, 5 de agosto, no Independência. -É uma vantagem pequena e a gente sabe que vai ter que propor o jogo na segunda partida porque é um resultado perigoso. Então, é descansar porque, quarta-feira, tem mais-disse o camisa 8, que voltou recentemente de um problema no joelho e ganhou a confiança de Sampaoli. Jair endossou sua fala de propor mais o jogo contra o Coelho e cobrou foco da equipe na segunda semifinal. -Temos que entrar focados. A gente não pode dar mole porque é uma pequena vantagem e temos que entrar ligados, tentar propor o jogo para sair com mais uma vitória na quarta-feira- completou. Volta de lesão Jair também destacou a alegria por iniciar novamente uma partida, ele que havia se contundido durante o período sem jogos e passou, no final do mês de maio, por uma artroscopia no joelho esquerdo. -Feliz de poder voltar a jogar como titular, foram cinco meses sem iniciar uma partida, então, fico muito feliz de voltar e ajudar com um gol”, concluiu. Nathan em fase artilheira Autor de três gols nos últimos três jogos, um em cada partida, o meia Nathan comemora a fase goleadora com a camisa alvinegra. -Fico muito feliz com as oportunidades que venho tendo. Sempre tento dar o meu melhor, tanto na defesa quanto no ataque. Hoje, fui premiado novamente fazendo um gol e, graças a Deus, conseguimos a vitória-disse Nathan, que marcou o segundo gol do Galo no clássico diante do América-MG. O meia tem sido um dos jogadores mais versáteis do elenco alvinegro e celebrou as chances que têm recebido no time comandado por Sampaoli. -É como eu disse, fico muito feliz com as oportunidades que venho tendo. Trabalho muito no dia a dia e agradeço a confiança do Sampaoli. Agora, é continuar mantendo esse ritmo para tentar buscar essa classificação para a final-acrescentou. Nathan completou ressaltando a importância da vitória que deu ao Atlético-MG a chance de jogar pelo empate no meio de semana. -Fico muito feliz com o resultado. O América estava invicto há muitos jogos e fico feliz que conseguimos esse resultado importante nesse primeiro jogo. Agora, é descansar, continuar focado porque quarta-feira tem mais uma grande partida e espero que a gente possa sair com a vitória-finalizou o coringa do Galo.