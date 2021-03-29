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Jair Ventura vê Sport mais 'competitivo' com a chegada dos reforços

Treinador acredita que o time ficará mais encorpado para a sequência das competições...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:20
Crédito: Divulgação/Sport
A semana de Jair Ventura no Sport finalmente começa tranquila. Depois de um mês sem vencer, o Leão bateu o Central na Ilha do Retiro e trouxe respiro aos ares do Rubro-Negro.
+ Juventus deve investir em pacotão de reforços, Firmino interessa a gigante espanhol… O final de semana do Mercado
Na coletiva de imprensa, o comandante relembrou que a tendência é o elenco melhorar de produção, já que a diretoria agiu nos bastidores e fortaleceu com algumas peças nos últimos dias.
Além disso, Jair Ventura citou a competitividade, que certamente irá refletir dentro das quatro linhas nos compromissos da equipe.
‘As pessoas falam que elenco qualificado vai dar dor de cabeça, pelo contrário. Quero ter esse elenco homogêneo o quanto antes. Não só na parte tática e técnica, mas física. Porque essa competitividade interna é muito bom, um acelera o outro. Quando você tem um atacante e só jogadores de outras posições no banco, não gera tanta competitividade’, afirmou.
+ Confira os 100 melhores escudos de clubes da história do futebol segundo revista inglesa
Agora, a expectativa é que o Sport volte a subir e consiga melhorar seu desempenho na Copa do Nordeste e Pernambucano.

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