Jair Ventura vê Sport mais 'competitivo' com a chegada dos reforços

Crédito: Divulgação/Sport

A semana de Jair Ventura no Sport finalmente começa tranquila. Depois de um mês sem vencer, o Leão bateu o Central na Ilha do Retiro e trouxe respiro aos ares do Rubro-Negro.

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Na coletiva de imprensa, o comandante relembrou que a tendência é o elenco melhorar de produção, já que a diretoria agiu nos bastidores e fortaleceu com algumas peças nos últimos dias.

Além disso, Jair Ventura citou a competitividade, que certamente irá refletir dentro das quatro linhas nos compromissos da equipe.

‘As pessoas falam que elenco qualificado vai dar dor de cabeça, pelo contrário. Quero ter esse elenco homogêneo o quanto antes. Não só na parte tática e técnica, mas física. Porque essa competitividade interna é muito bom, um acelera o outro. Quando você tem um atacante e só jogadores de outras posições no banco, não gera tanta competitividade’, afirmou.

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