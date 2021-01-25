Jair Ventura valoriza o seu conhecimento em relação ao grupo do Sport

Crédito: Reprodução/Dugout

A semana do Sport começa mais leve. Após o triunfo contra o Bahia, o Leão conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento e deixou um adversário direto para trás.

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Confiante com o resultado obtido, o técnico Jair Ventura valorizou o tempo de trabalho junto ao elenco e o conhecimento de cada atleta para tirar o melhor deles na hora decisiva.

‘A gente sabe da dificuldade do campeonato. Do equilíbrio. São muitos jogos. Vale ressaltar que faço cinco meses de Sport, então são 27 jogos onde tenho conhecimento total do elenco hoje. Por isso os treinadores pedem por mais tempo de trabalho, para a gente conhecer nossos jogadores, nosso elenco’, afirmou Jair Ventura

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