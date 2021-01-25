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futebol

Jair Ventura valoriza o seu conhecimento em relação ao grupo do Sport

Após o triunfo do Leão, o comandante valorizou o bom resultado em seu 27º jogo a frente do clube...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 19:18
Crédito: Reprodução/Dugout
A semana do Sport começa mais leve. Após o triunfo contra o Bahia, o Leão conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento e deixou um adversário direto para trás.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Confiante com o resultado obtido, o técnico Jair Ventura valorizou o tempo de trabalho junto ao elenco e o conhecimento de cada atleta para tirar o melhor deles na hora decisiva.
‘A gente sabe da dificuldade do campeonato. Do equilíbrio. São muitos jogos. Vale ressaltar que faço cinco meses de Sport, então são 27 jogos onde tenho conhecimento total do elenco hoje. Por isso os treinadores pedem por mais tempo de trabalho, para a gente conhecer nossos jogadores, nosso elenco’, afirmou Jair Ventura
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
Com tempo para treinar, o Sport volta a campo na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro para encarar o Flamengo, na Ilha do Retiro.

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