Jair Ventura revela conversa com Thiago Neves: 'Ele está com vontade'

Crédito: (Reprodução / Dugout

A principal novidade do futebol brasileiro na semana foi a chegada de Thiago Neves ao Sport. Depois de sair do Grêmio em baixa, o meio-campista acertou com o Leão e chegou repleto de expectativa.Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura comentou que teve uma conversa com o meio-campista e sentiu uma vontade muito grande do atleta de recuperar o seu futebol.

‘Fiquei muito feliz do jeito que ele reagiu, pelo entusiasmo da possibilidade de vir trabalhar no Sport. Foi uma conversa rápida, onde eu senti essa vontade dele de jogar, de estar dentro do campo fazendo o que ele faz de melhor na vida. Ele vai encontrar um grupo de profissionais muito dedicado, que vai abraçá-lo com certeza e chega para somar’, afirmou o comandante.