Jair Ventura pode ter novidade para duelo contra o Botafogo

Crédito: Divulgação/Sport

Após a derrota para o Flamengo no começo da semana, o Sport junta os cacos e tenta buscar forças para reagir na sexta-feira, quando mede forças contra o Botafogo, no Engenhão.

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Para o duelo na casa do adversário, o técnico Jair Ventura poderá contar com a volta do volante Marcão, que não pôde atuar no último duelo devido a suspensão pelo terceiro amarelo.

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Mesmo após assumir a responsabilidade pelos erros diante do Flamengo, o capitão está mantido na equipe e a sua moral com o treinador está em alta.

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