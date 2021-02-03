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futebol

Jair Ventura pode ter novidade para duelo contra o Botafogo

Treinador terá a volta do volante Marcão no meio-campo e reforçar a marcação fora de casa...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2021 às 20:29
Crédito: Divulgação/Sport
Após a derrota para o Flamengo no começo da semana, o Sport junta os cacos e tenta buscar forças para reagir na sexta-feira, quando mede forças contra o Botafogo, no Engenhão.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
Para o duelo na casa do adversário, o técnico Jair Ventura poderá contar com a volta do volante Marcão, que não pôde atuar no último duelo devido a suspensão pelo terceiro amarelo.
Patric
Mesmo após assumir a responsabilidade pelos erros diante do Flamengo, o capitão está mantido na equipe e a sua moral com o treinador está em alta.
+ São Paulo atrás de novo técnico, futuro de Cuca no Santos e Agüero rumo a gigante europeu… Veja o Dia do Mercado
Confira a provável escalação do Leão para encarar o Botafogo: Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Adryelson, Maidana, Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto.

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