Jair Ventura exalta vitória contra o Coritiba e elogia dedicação do elenco do Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Depois de cinco rodadas sem vencer, o Sport reencontrou o bom desempenho e voltou a conquistar três pontos no Brasileirão ao receber o Coritiba na Ilha do Retiro e ganhar por 1 a 0 com gol de Thiago Neves.

Pensando nisso, o técnico Jair Ventura exaltou o triunfo do Leão da Ilha, destacando principalmente o que o time apresentou em campo. Além disso, o treinador analisou o confronto com o Coxa e afirmou que sua equipe foi superior por mais tempo na partida.

Jair também fez questão de criar uma conexão entre o desempenho dos atletas com a semana livre para trabalhar além da dedicação dos mesmos.

- A vitória contra o Coritiba tem uma importância muito grande, tendo um resultado positivo com um bom desempenho nos traz confiança pra dar sequência na competição. Não é só vencer, mas jogar bem. Foi uma partida em que apresentamos bons números e desempenho satisfatório, onde fomos superiores e controlamos grande parte do tempo. Foi o reflexo de uma boa semana de trabalho e dedicação de todo grupo - disse o técnico.

Para encerrar 2020, o Sport recebe o Grêmio e visita o Goiás nas próximas rodadas onde, enquanto o embate diante dos gaúchos significa um enorme desafio pela fase recente do oponente, enfrentar a equipe do Centro-Oeste significa um duelo direto para escapar do rebaixamento.

Jair Ventura acredita que cada partida tem um contexto e ressalta a necessidade de estudar os adversários. O comandante também tem o objetivo de extrair o nível máximo de seu elenco para se distanciar da zona de rebaixamento: