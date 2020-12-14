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Jair Ventura exalta vitória contra o Coritiba e elogia dedicação do elenco do Sport

Treinador projeta próximas rodadas e destaca sua missão de extrair o máximo dos jogadores por luta contra o rebaixamento no Brasileirão
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Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:40
Crédito: Divulgação/Sport
Depois de cinco rodadas sem vencer, o Sport reencontrou o bom desempenho e voltou a conquistar três pontos no Brasileirão ao receber o Coritiba na Ilha do Retiro e ganhar por 1 a 0 com gol de Thiago Neves.
Pensando nisso, o técnico Jair Ventura exaltou o triunfo do Leão da Ilha, destacando principalmente o que o time apresentou em campo. Além disso, o treinador analisou o confronto com o Coxa e afirmou que sua equipe foi superior por mais tempo na partida.
Jair também fez questão de criar uma conexão entre o desempenho dos atletas com a semana livre para trabalhar além da dedicação dos mesmos.
- A vitória contra o Coritiba tem uma importância muito grande, tendo um resultado positivo com um bom desempenho nos traz confiança pra dar sequência na competição. Não é só vencer, mas jogar bem. Foi uma partida em que apresentamos bons números e desempenho satisfatório, onde fomos superiores e controlamos grande parte do tempo. Foi o reflexo de uma boa semana de trabalho e dedicação de todo grupo - disse o técnico.
Para encerrar 2020, o Sport recebe o Grêmio e visita o Goiás nas próximas rodadas onde, enquanto o embate diante dos gaúchos significa um enorme desafio pela fase recente do oponente, enfrentar a equipe do Centro-Oeste significa um duelo direto para escapar do rebaixamento.
Jair Ventura acredita que cada partida tem um contexto e ressalta a necessidade de estudar os adversários. O comandante também tem o objetivo de extrair o nível máximo de seu elenco para se distanciar da zona de rebaixamento:
- Cada confronto tem uma história e exige uma estratégia, comportamentos diferentes dentro do gramado. Vamos analisar jogo a jogo para traçarmos a melhor maneira para buscar nosso melhor nível dentro de cada partida, independente do adversário. Temos que pensar em uma rodada de cada vez, estudando cada equipe e extrair o máximo do nosso elenco.

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