Jair Ventura é anunciado como novo técnico do Goiás

Após demitir o técnico Bruno Pivetti e manter Glauber Ramos em caráter interino na primeira rodada do Brasileirão, o Goiás anunciou o nome do novo ocupante do cargo, Jair Ventura. >Lembra deles? Confira os jogadores famosos que estão na Série DAos 43 anos de idade, o Esmeraldino será o sétimo clube a ser dirigido pelo profissional que iniciou sua trajetória no Botafogo e passado por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense e, por último, o Juventude.

Com a confirmação da chegada de Jair, ele ficou apenas dois meses fora do mercado, tendo assumido anteriormente a equipe gaúcha em outubro do ano passado (sendo bem sucedido em evitar o rebaixamento) e saindo no último mês de fevereiro em meio a fraca campanha no Gauchão.

A expectativa é que Jair Ventura esteja apto para dirigir o time pela primeira vez já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro onde o clube do Centro-Oeste recebe o Palmeiras, no sábado (16), às 16h30 (de Brasília).