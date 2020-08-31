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futebol

Jair se destaca em estatísticas e se consolida como destaque do Galo

O volante foi o autor do gol que confirmou o título mineiro diante do Tombense...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 17:38
Crédito: Jair ajudou o Galo a sair com o título estadual de 2020 ao marcar o gol da vitória no segundo jogo contra o Tombense-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza
Autor do gol que garantiu o título mineiro do Atlético-MG e um dos destaques do time nos duelos contra o Tombense, o volante Jair, que aproveitou cobrança de escanteio de Guilherme Arana para marcar o tento do triunfo alvinegro, celebrou sua primeira conquista com a camisa atleticana. -Agradeço aos meus companheiros pela parceria, nós nos dedicamos muito para chegar até aqui. Agradeço também ao Sampaoli pela oportunidade e por confiar em mim. Esse título é de todos, clube e da Massa Atleticana-disse. Além do gol, Jair também demonstrou sua importância tática no time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Em avaliação do SofaScore, aplicativo de análise de desempenho de jogadores, o camisa 8 recebeu nota 7,9, a melhor entre os atleticanos na partida. O volante participou ainda com duas finalizações, 92% de passes certos, sendo dois deles decisivos, três desarmes e uma intercepção. Jair se destacou durante toda a competição. Em 11 jogos disputados, o volante conquistou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. O camisa 8, inclusive, já havia sido importante nas semifinais do Mineiro, quando marcou um gol de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. Na ocasião, o jogador estava voltando de uma pausa de cinco meses provocada por uma cirurgia feita na intertemporada.

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