Jair recebe 'afago' de Jorge Sampaoli, ao dizer que ele foi peça-chave no duelo contra o Flamengo

Crédito: Jair ajudou o Galo a manter o resultado de 1 a 0 no Maracanã contra o Flamengo-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Recuperado de lesão após cinco meses fora dos gramados, a volta de Jair ao Atlético-MG aconteceu na partida decisiva contra o América-MG, pelas semifinais do Campeonato Mineiro.

O volante foi titular e contribuiu diretamente para a vitória por 2 a 1 sobre o rival, marcando o primeiro gol da equipe atleticana. A importância do camisa 8 na temporada é comprovada pela confiança que o técnico argentino, Jorge Sampaoli, demonstra no atleta, tornando-o um dos pilares no estilo de jogo ofensivo que o Galo desempenha.

Com Jair em campo, o time não sabe o que é perder a oito partidas. Na volta após pausa forçada do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o Atlético-MG fez cinco partidas, e em quatro delas, Jair entrou no decorrer do jogo e ajudou a equipe a sair vitoriosa de campo.

Um desses jogos aconteceu neste domingo, 9 de agosto, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, atual campeão brasileiro, no Rio. Jair entrou ainda no primeiro tempo e desempenhou um papel fundamental no meio de campo, para a vitória do time mineiro.

Ele deu 28 toques na bola, tendo 83% de passes certos, 100% de aproveitamento em lançamentos, um desarme e uma assistência para finalização. A mudança feita por Sampaoli colocando o volante deu nova dinâmica para o meio de campo alvinegro. -Gabriel estava jogando de líbero de contenção, se cansou muito. A alteração no primeiro tempo foi porque ele estava cansado. Mesmo que estivesse fazendo um bom jogo posicional, foi pela forma física. Saiu outro desenho (de jogo), Jair entrou em outro desenho, sendo um jogador de contenção mais fixo. Foi a chave da partida. Jogadores que se acomodaram bem onde estavam e resolveram. Se tivéssemos mais controle de jogo e com pouco mais de calma, poderíamos fazer mais um gol- disse Sampaoli depois do jogo contra o Fla.

O elogio do treinador argentino pode ser pela eficácia defensiva do volante quando está em campo. Com ele entre na equipe, o Galo sofre pouco gols sofridos.