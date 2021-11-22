Jair nega que Atlético-MG seja beneficiado pela arbitragem: 'Se eu falar de arbitragem, fico o dia todo'

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, o Atlético-MG chegou aos 74 pontos e faz contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Mas a torcida alvinegra, sempre desconfiada, deixou de lado o ceticismo e já começa a celebrar a conquista que está prestes a acontecer. Porém o primeiro gol do alvinegro, pênalti convertido por Hulk, gerou críticas na marcação da falta em Diego Costa, confirmada pelo VAR. Há reclamações de que a arbitragem está ajudando o time mineiro a conseguir seu bicampeonato nacional, que pode acontecer no fim de semana, no jogo contra o Fluminense, no Mineirão. O volante Jair rechaçou os comentários sobre o Galo receber “ajuda” da arbitragem e afirmou que se fosse reclamar dos erros contra o time, ficaria o “dia todo falando” . Jair também evitou qualquer favoritismo do time mineiro diante do Palmeiras, nesta terça-feira, 23 de novembro, no Allianz Parque, em duelo que pode deixar a equipe atleticana com uma “mão na taça” caso vença o Verdão. Confira o que disse o meio de campo do Galo nos vídeos da matéria. Jair disse que o Palmeiras vai dificultar muito a vida do Galo -(Pedro Souza/Atlético-MG)