Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jair nega que Atlético-MG seja beneficiado pela arbitragem: 'Se eu falar de arbitragem, fico o dia todo'
futebol

Jair nega que Atlético-MG seja beneficiado pela arbitragem: 'Se eu falar de arbitragem, fico o dia todo'

O volante do Galo rechaçou comentários sobre o time, diminuindo o trabalho da equipe no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2021 às 17:03

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 17:03

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, o Atlético-MG chegou aos 74 pontos e faz contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Mas a torcida alvinegra, sempre desconfiada, deixou de lado o ceticismo e já começa a celebrar a conquista que está prestes a acontecer. Porém o primeiro gol do alvinegro, pênalti convertido por Hulk, gerou críticas na marcação da falta em Diego Costa, confirmada pelo VAR. Há reclamações de que a arbitragem está ajudando o time mineiro a conseguir seu bicampeonato nacional, que pode acontecer no fim de semana, no jogo contra o Fluminense, no Mineirão. O volante Jair rechaçou os comentários sobre o Galo receber “ajuda” da arbitragem e afirmou que se fosse reclamar dos erros contra o time, ficaria o “dia todo falando” . Jair também evitou qualquer favoritismo do time mineiro diante do Palmeiras, nesta terça-feira, 23 de novembro, no Allianz Parque, em duelo que pode deixar a equipe atleticana com uma “mão na taça” caso vença o Verdão. Confira o que disse o meio de campo do Galo nos vídeos da matéria. Jair disse que o Palmeiras vai dificultar muito a vida do Galo -(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados