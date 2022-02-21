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Jair 'empilha' títulos no Atlético-MG, fala em Seleção Brasileira, mas tem foco total no clube

O volante do Atlético-MG se tornou colecionador de trófeus e busca mais um ano perfeito com a camisa atleticana...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 14:50
O volante Jair se tornou um elemento essencial do meio de campo do Atlético-MG, pois além de dar suporte à defesa, incrementou sua ida ao ataque, sendo o "homem-surpresa" alvinegro. O jogador se firmou de vez na equipe e tem uma sequência de quatro títulos pelo alvinegro, depois da Supercopa do Brasil de 2022. -A gente vem fazendo um trabalho desde a época do Sampaoli. Está todo mundo de parabéns. Gosto de jogar mais por trás, mas quando dá uma brecha eu consigo infiltrar também. Essa Supercopa foi importante para coroar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil do ano passado - disse após a conquista. Jair também falou sobre conseguir mais conquistas no Galo e até o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira.
- Seleção é um sonho como jogador. Mas eu prefiro fazer o meu trabalho perfeito no Galo primeiro- disse o meio de campo, que detalhou sobre esse início de trabalho de Antonio Mohamed, campeão com o time em 34 dias de comando no Atlético-MG.
-É o início do trabalho dele. Eu tinha dito que esse começo é importante para ver o trabalho dele, mas o nosso coletivo já vem de muito tempo. Eu sou a favor que o treinador fique muito tempo, mas como isso não aconteceu, a gente vem trabalhado para ouvir o que ele vem pedindo e ele vem aceitando o que a gente vem falado e aprendemos no passado- concluiu.
Crédito: JairpensaemSeleção,masprefereterfocototalnoGalo-(PedroSouza/Atlético-MG

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