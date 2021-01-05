Jair é liberado pelo DM, volta aos treinos e inicia preparação física

Crédito: Jair ficou um mês fora dos campos e agora vai se recondicionar fisicamente para ajudar o Galo na reta final do Brasileiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O volante Jair estava há mais de um mês parado por uma ruptura muscular na panturrilha esquerda. O meio de campo voltou aos trabalhos e foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG para inciar o recondicionamento físico e ficar à disposição de Jorge Sampaoli.

Jair desfalca o Galo desde o duelo contra o Internacional, no dia 6 de dezembro. Foram quatro partidas longe do time titular, obrigando Sampaoli a improvisar em algumas partidas, colocando Zaracho e Alan Franco como volantes, sobrecarregando Allan, que ficou de fora do duelo com o Coritiba por ter sido expulso contra o São Paulo, na 26ª rodada.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Em 2020, também teve Covid-19. Além da nova lesão na panturrilha, Jair teve o rompimento do menisco do joelho, precisando fazer uma cirurgia em maio, e mais contratempos musculares. Ele voltou a ter condições de treinar no mês de julho.

Já no início de novembro, outro problema na véspera de um jogo. Um dia antes do jogo contra o Flamengo, em 8 de dezembro, o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita, ficando mais tempo parado.