Jair é liberado e volta ao time do Galo após 30 dias afastado

Fora do time desde de março, o volante Jair se recuperou de uma lesão na coxa, ficando à disposição de Cuca. O jogador foi relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Jair estava trabalhando a parte física e iniciou a transição para voltar a trabalhar no campo desde a sexta-feira, 30 de abril. Cuca optou em não relacioná-lo para o jogo contra o Tombense, confirmando sua volta diante dos paraguaios. O Galo agora foca nas recuperações de Marrony, Rafael, Zaracho e Calebe, todos no DM do clube. Jair, com histórico de lesões musculares, fez apenas uma partida com Cuca, na estreia do técnico diante do Coimbra, pelo Campeonato Mineiro. Foram 30 dias de recuperação até novo retorno ao time alvinegro.