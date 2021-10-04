Jair diz que o importante é o Atlético-MG ser campeão: 'A gente só vai ser lembrado se ganhar, jogando bem ou mal'

Os discursos dos jogadores do Atlético-MG estão focados em se concentrarem no Campeonato Brasileiro, para acabar com o jejum de 50 anos sem o título. O volante Jair foi no mesmo tom e disse que somente a conquista será lembrada pelo torcedor, independentemente de estarem jogando bem ou não no momento.

+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos Jair também demonstrou um sentimento que vem sendo bem comum entre jogadores e comissão técnica: alívio pela vitória sobre o Internacional, no último sábado, depois da dolorida eliminação na Libertadores. Confira nos vídeos as falas do jogador do Galo. Jair destacou que o Galo será lembrado pelo torcedor se for campeão brasileiro- (Pedro Souza/Atlético-MG)