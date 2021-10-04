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Jair diz que o importante é o Atlético-MG ser campeão: 'A gente só vai ser lembrado se ganhar, jogando bem ou mal'

O volante destacou a vitória sobre  Inter, que ajudou o time a "aliviar a pressão" após a eliminação na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2021 às 20:19

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 20:19

Os discursos dos jogadores do Atlético-MG estão focados em se concentrarem no Campeonato Brasileiro, para acabar com o jejum de 50 anos sem o título. O volante Jair foi no mesmo tom e disse que somente a conquista será lembrada pelo torcedor, independentemente de estarem jogando bem ou não no momento.
+ Veja a tabela do Brasileirão e simule os resultados dos jogos Jair também demonstrou um sentimento que vem sendo bem comum entre jogadores e comissão técnica: alívio pela vitória sobre o Internacional, no último sábado, depois da dolorida eliminação na Libertadores. Confira nos vídeos as falas do jogador do Galo. Jair destacou que o Galo será lembrado pelo torcedor se for campeão brasileiro- (Pedro Souza/Atlético-MG)

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