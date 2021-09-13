Jair defende dupla com Allan no esquema de Cuca: 'damos suporte para que os atacantes decidam'

O meio de campo do Atlético-MG tem sido uma das grandes armas da equipe líder do Campeonato Brasileiro. O sistema montado por Cuca tem dado suporte defensivo e ainda organiza as jogadas ofensivas com qualidade. Diante do Fortaleza, Cuca optou por uma formação com Jair, Allan, Zaracho e Nacho. E o esquema funcionou bem. Jair esteve em campo por 62 minutos e deu 27 passes, acertando todos. O jogador fez uma dupla sólida com Allan na parte defensiva, liberando Zaracho (elogiado por Cuca. Veja o vídeo abaixo) e Nacho para armar o ataque. O meio de campo defendeu a parceria com Allan, pois na sua visão, eles garantem proteção à zaga e deixam os homens de frente decidirem para a equipe. Confira no vídeo acima. Jair tem sido peça importante na engrenagem do meio de campo do Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)