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Jair comemora gol da vitória do Atlético-MG sobre o Cuiabá: 'Feliz de estar no momento e hora certa'

Volante do Galo decidiu o confronto deste domingo, que manteve os mineiros com boa vantagem na liderança do campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 21:02

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 21:02

O Atlético-MG chegou a sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá, de virada, por 2 a 1, gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição, no Mineirão, neste domingo, 24 de outubro. A equipe mineira ampliou sua vantagem na ponta em relação os rivais na briga pelo Brasileiro. Tem 11 pontos a mais do que o Fortaleza e 13 de distância para Flamengo e Palmeiras. O Cuiabá segue com 35 pontos, agora na 10ª posição. O volante Jair foi o autor do gol que deu tranqulidade do Galo e garantiu os três pontos aos mineiros, virando o jogo, depois do Cuiabá sair na frente. Hulk empatou e Jair aliviou o torcedor atleticano no duro duelo diante do Dourado. O meio de campo celebrou o resultado e falou que estava na hora certa e no lugar certo na hora de marcar o segundo gol atleticano no Mineirão. Confira no video. Jair foi um dos destaques do Galo na virada sobre o Cuiabá no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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