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futebol

Jagielka morre aos 43 anos de idade

Steve Jagielka é irmão de Phil Jagielka, ex-jogador do Everton e seleção inglesa. Causa do óbito ainda não foi informada e clubes prestam solidariedade...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 13:19
Crédito: Phil Jagielka perdeu o irmão nesta quarta-feira (Divulgação
Steve Jagielka, irmão de Phil Jagielka, ex-zagueiro da seleção inglesa, morreu nesta quarta-feira aos 43 anos de idade. As informações não indicam a causa do falecimento até o momento, mas Sheffield United, Shrewsbury Town e Accrington Stanley mandaram mensagens solidárias aos familiares nas redes sociais.O meio-campista não teve uma carreira de sucesso como o irmão, mas é lembrado com carinho por onde passou. O ex-atleta fez mais de 200 partidas com a camisa do Shrewsbury Town entre 1997 e 2003. Pelo Accrington, Jagielka conquistou o título da quinta divisão inglesa na temporada 2005/2006.
Além destas passagens destacadas, Steve vestiu a camisa de diversos times de ligas amadoras da Inglaterra, como o Droylsden, Telford United, Hednesford e, por fim, o Ellesmere Rangers. O jogador havia se aposentado em 2016.

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