Jagielka morre aos 43 anos de idade

Steve Jagielka, irmão de Phil Jagielka, ex-zagueiro da seleção inglesa, morreu nesta quarta-feira aos 43 anos de idade. As informações não indicam a causa do falecimento até o momento, mas Sheffield United, Shrewsbury Town e Accrington Stanley mandaram mensagens solidárias aos familiares nas redes sociais.O meio-campista não teve uma carreira de sucesso como o irmão, mas é lembrado com carinho por onde passou. O ex-atleta fez mais de 200 partidas com a camisa do Shrewsbury Town entre 1997 e 2003. Pelo Accrington, Jagielka conquistou o título da quinta divisão inglesa na temporada 2005/2006.