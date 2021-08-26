Jael vai atuar pelo time de Aspirantes do Ceará

Crédito: AIZAR RALDES / AFP

Contratado no início da temporada para melhorar o desempenho do Ceará no sistema ofensivo, o atacante Jael sofre com lesões no Vozão e não consegue render o esperado do seu futebol.

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Na noite da última quarta-feira, ele utilizou a rede social para responder um torcedor e admitiu que vai jogar pelo time de Aspirantes do Ceará para ganhar ritmo.

Apesar de ‘surpreender’ os fãs com a informação, Jael deixou claro que foi um pedido pessoal ao técnico Guto Ferreira.

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