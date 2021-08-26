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futebol

Jael vai atuar pelo time de Aspirantes do Ceará

Atacante quer ganhar ritmo de jogo e vai atuar na categoria de Aspirantes do Vozão...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 09:10
Crédito: AIZAR RALDES / AFP
Contratado no início da temporada para melhorar o desempenho do Ceará no sistema ofensivo, o atacante Jael sofre com lesões no Vozão e não consegue render o esperado do seu futebol.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na noite da última quarta-feira, ele utilizou a rede social para responder um torcedor e admitiu que vai jogar pelo time de Aspirantes do Ceará para ganhar ritmo.
Apesar de ‘surpreender’ os fãs com a informação, Jael deixou claro que foi um pedido pessoal ao técnico Guto Ferreira.
Números
Desde a sua chegada, Jael disputou 17 partidas e anotou apenas quatro gols pelo Ceará.

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