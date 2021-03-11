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futebol

Jael avalia a sua estreia com a camisa do Ceará

Atacante disputou o seu primeiro confronto pelo novo clube e prometeu dedicação ao Alvinegro...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 16:57
Crédito: Felipe Santos/Ceará
Na estreia do Ceará no estadual, o time Alvinegro foi derrotado pelo Ferroviário e deixou a torcida frustrada, já que a expectativa era uma vitória no clássico.
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Uma das novidades do time de Guto Ferreira foi o atacante Jael, que disputou o seu primeiro jogo e estreou com o pé esquerdo.
‘Não foi a estreia que eu imaginava, mas eu prometo ao torcedor do Vozão 100% de entrega em todas as partidas. Sei que preciso melhorar, vou me dedicar todos os dias para estar cada dia melhor e evoluindo. Firme e constante!’, afirmou.
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Agora, Jael e Ceará voltam a campo no fim de semana, quando medem forças com o Altos-PI, pela Copa do Nordeste.

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