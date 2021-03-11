Jael avalia a sua estreia com a camisa do Ceará

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Na estreia do Ceará no estadual, o time Alvinegro foi derrotado pelo Ferroviário e deixou a torcida frustrada, já que a expectativa era uma vitória no clássico.

+ Cristiano Ronaldo e Messi protagonizam memes após eliminações na Champions

Uma das novidades do time de Guto Ferreira foi o atacante Jael, que disputou o seu primeiro jogo e estreou com o pé esquerdo.

‘Não foi a estreia que eu imaginava, mas eu prometo ao torcedor do Vozão 100% de entrega em todas as partidas. Sei que preciso melhorar, vou me dedicar todos os dias para estar cada dia melhor e evoluindo. Firme e constante!’, afirmou.

+ Cavani cobiçado na América do Sul! Veja 25 jogadores sul-americanos com contrato terminando na Europa