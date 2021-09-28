Jadson treina e pode estrear pelo Avaí

Crédito: Jadson treinou com seus novos companheiros (Leandro Boeira/Avaí

Na briga pelo acesso, o Avaí terá o meio-campo Jadson para fortalecer o seu elenco nas rodadas finais da Série B.

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Nesta segunda-feira, o meio-campista foi ao CT do Leão e realizou o seu primeiro treino ao lado dos novos companheiros.

Estreia

Regularizado nesta segunda-feira, ele pode encarar o Londrina, que é o próximo rival do Leão.

Classificação