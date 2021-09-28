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futebol

Jadson treina e pode estrear pelo Avaí

Meio-campista treinou com o elenco nesta segunda-feira e pode encarar o Londrina nesta terça-feira...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 21:28
Crédito: Jadson treinou com seus novos companheiros (Leandro Boeira/Avaí
Na briga pelo acesso, o Avaí terá o meio-campo Jadson para fortalecer o seu elenco nas rodadas finais da Série B.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nesta segunda-feira, o meio-campista foi ao CT do Leão e realizou o seu primeiro treino ao lado dos novos companheiros.
Estreia
Regularizado nesta segunda-feira, ele pode encarar o Londrina, que é o próximo rival do Leão.
Classificação
Após 26 partidas disputadas, o Avaí de Jadson está na 5ª colocação da Série B, com 43 pontos. O CRB, primeiro time do G-4, está com 44 pontos.

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