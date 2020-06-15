Jadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester City

Formado nas categorias de base do Manchester City, Jadon Sancho estaria disposto a voltar para o clube dirigido por Pep Guardiola, segundo o “The Sun”. O atacante do Borussia Dortmund teria dito a amigos que voltaria caso sua presença fosse requisitada pelo técnico espanhol. Com o Manchester United mais distante da contratação, o caminho para os Sky Blues fica mais fácil.
No entanto, diante da crise financeira vivida no mundo do futebol, os aurinegros esperam segurar o atleta por mais uma temporada. O inglês possui contrato até 2022 e a janela de transferências do próximo ano seria a última grande chance para os alemães pedirem um bom dinheiro pelo camisa sete.
Sancho saiu em 2017 do City para o Dortmund com o objetivo de ganhar mais tempo de jogo em uma equipe onde pudesse ser titular. Nesta edição da Bundesliga, em 29 jogos, o atacante possui 17 gols e 17 assistências, sendo o principal nome do time na temporada. No entanto, a pedida de 100 milhões de euros (R$ 566 milhões) assusta diversos interessados.E MAIS:Apesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica internaBarcelona se interessa por jovem goleiro português do SportingPresidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito altoDefensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do Real E MAIS: