Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester City

Atacante teria dito a círculo próximos de amigos que voltaria caso fosse interesse do técnico Guardiola. Borussia Dortmund pretende mantê-lo na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jun 2020 às 13:29

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 13:29

Crédito: Lars Baron/AFP
Formado nas categorias de base do Manchester City, Jadon Sancho estaria disposto a voltar para o clube dirigido por Pep Guardiola, segundo o “The Sun”. O atacante do Borussia Dortmund teria dito a amigos que voltaria caso sua presença fosse requisitada pelo técnico espanhol. Com o Manchester United mais distante da contratação, o caminho para os Sky Blues fica mais fácil.
No entanto, diante da crise financeira vivida no mundo do futebol, os aurinegros esperam segurar o atleta por mais uma temporada. O inglês possui contrato até 2022 e a janela de transferências do próximo ano seria a última grande chance para os alemães pedirem um bom dinheiro pelo camisa sete.
Sancho saiu em 2017 do City para o Dortmund com o objetivo de ganhar mais tempo de jogo em uma equipe onde pudesse ser titular. Nesta edição da Bundesliga, em 29 jogos, o atacante possui 17 gols e 17 assistências, sendo o principal nome do time na temporada. No entanto, a pedida de 100 milhões de euros (R$ 566 milhões) assusta diversos interessados.E MAIS:Apesar de estar perto de título, Bayern vive polêmica internaBarcelona se interessa por jovem goleiro português do SportingPresidente do Napoli taxa destaques do time com valor muito altoDefensor do Dortmund disse que nunca recebeu proposta do Real E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados