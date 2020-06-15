Jadon Sancho está disposto a retornar ao Manchester City

Crédito: Lars Baron/AFP

Formado nas categorias de base do Manchester City, Jadon Sancho estaria disposto a voltar para o clube dirigido por Pep Guardiola, segundo o “The Sun”. O atacante do Borussia Dortmund teria dito a amigos que voltaria caso sua presença fosse requisitada pelo técnico espanhol. Com o Manchester United mais distante da contratação, o caminho para os Sky Blues fica mais fácil.

No entanto, diante da crise financeira vivida no mundo do futebol, os aurinegros esperam segurar o atleta por mais uma temporada. O inglês possui contrato até 2022 e a janela de transferências do próximo ano seria a última grande chance para os alemães pedirem um bom dinheiro pelo camisa sete.