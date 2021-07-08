Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jacuipense tira lições de empate pensando em nova decisão na Série C

Jonilson Veloso citou aspectos de atuação contra o Manaus que precisam melhorar visando confronto com o Volta Redonda
...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 09:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 09:26
Crédito: eTécnico está no clube desde 2018 (Divulgação/EC Jacuipense
O empate em 1 a 1 contra o Manaus na última rodada da Série C do Brasileirão não era o resultado desejado pelo Jacuipense. No entanto, mesmo sem a conquista dos três pontos, a igualdade no placar na Arena da Amazônia serviu de lição para o time grená na visão do técnico Jonilson Veloso.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa opinião do treinador, é necessário ter concentração total para que não se deixe escapar a vitória em um campeonato tão equilibrado como é a terceira divisão do futebol nacional.
- Pedimos sempre atenção máxima, concentração. A partir do momento que a gente não tem essa concentração acabamos sendo punidos - disse antes de completar:
- A gente acredita que essa lição está sendo tomada, e nos próximos jogos não vamos cometer esses erros que podem nos tirar a vitória pelo que a gente produziu dentro de campo.
Disputa direta
Com seis pontos conquistados e três da zona de classificação do Grupo A, o Jacuipense possui confronto direto neste fim de semana onde, desta vez, o adversário será o Volta Redonda. O duelo será realizado no sábado (10), às 11h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira.
Pensando no próximo embate, Jonilson também projetou os desafios que os seus comandados precisam superar para entrar no G4.
- Confronto direto, pelo equilíbrio da competição, e mais uma vez um jogo fora de casa contra um grande adversário. Temos a consciência que estamos indo lá (Volta Redonda) para pontuar, pois a nossa equipe está preparada e confiante para conseguir o resultado, de preferência a vitória - afirmou o técnico do Jacupa.
No próximo jogo, o time do interior baiano não poderá contar com o lateral-esquerdo Vicente (suspenso). Além dele, o zagueiro Tiago Alves e o atacante Thiaguinho, ambos com problemas musculares, são dúvidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados