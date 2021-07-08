Jacuipense tira lições de empate pensando em nova decisão na Série C

Crédito: eTécnico está no clube desde 2018 (Divulgação/EC Jacuipense

O empate em 1 a 1 contra o Manaus na última rodada da Série C do Brasileirão não era o resultado desejado pelo Jacuipense. No entanto, mesmo sem a conquista dos três pontos, a igualdade no placar na Arena da Amazônia serviu de lição para o time grená na visão do técnico Jonilson Veloso.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa opinião do treinador, é necessário ter concentração total para que não se deixe escapar a vitória em um campeonato tão equilibrado como é a terceira divisão do futebol nacional.

- Pedimos sempre atenção máxima, concentração. A partir do momento que a gente não tem essa concentração acabamos sendo punidos - disse antes de completar:

- A gente acredita que essa lição está sendo tomada, e nos próximos jogos não vamos cometer esses erros que podem nos tirar a vitória pelo que a gente produziu dentro de campo.

Disputa direta

Com seis pontos conquistados e três da zona de classificação do Grupo A, o Jacuipense possui confronto direto neste fim de semana onde, desta vez, o adversário será o Volta Redonda. O duelo será realizado no sábado (10), às 11h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira.

Pensando no próximo embate, Jonilson também projetou os desafios que os seus comandados precisam superar para entrar no G4.

- Confronto direto, pelo equilíbrio da competição, e mais uma vez um jogo fora de casa contra um grande adversário. Temos a consciência que estamos indo lá (Volta Redonda) para pontuar, pois a nossa equipe está preparada e confiante para conseguir o resultado, de preferência a vitória - afirmou o técnico do Jacupa.