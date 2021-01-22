Jackson valoriza triunfo do Fortaleza e exalta apoio da torcida

Crédito: Divulgação/Santos

O sentimento do Fortaleza é de puro alívio. Depois de dez jogos sem vencer, o Leão derrotou o Santos por 2 a 0 e conseguiu escapar da zona de rebaixamento.

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Dentro do elenco a vibração foi intensa e o zagueiro Jackson valorizou o resultado obtido na Arena Castelão.

‘É uma vitória que nos tranquiliza um pouco e mostra pra nós mesmos que somos capazes de irmos além. Independente da escalação do Santos, é um time difícil e vencemos’.

Antes do duelo, um grupo de torcedores marcou presença para incentivar os atletas e o zagueiro valorizou o fato.

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