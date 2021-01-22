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futebol

Jackson valoriza triunfo do Fortaleza e exalta apoio da torcida

Leão recebeu o Peixe na Arena Castelão e saiu de campo com três pontos fundamentais na briga contra a queda...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 19:18

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:18

Crédito: Divulgação/Santos
O sentimento do Fortaleza é de puro alívio. Depois de dez jogos sem vencer, o Leão derrotou o Santos por 2 a 0 e conseguiu escapar da zona de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Dentro do elenco a vibração foi intensa e o zagueiro Jackson valorizou o resultado obtido na Arena Castelão.
‘É uma vitória que nos tranquiliza um pouco e mostra pra nós mesmos que somos capazes de irmos além. Independente da escalação do Santos, é um time difícil e vencemos’.
Antes do duelo, um grupo de torcedores marcou presença para incentivar os atletas e o zagueiro valorizou o fato.
+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!
‘Aqui no Fortaleza o que não falta é apoio. O torcedor sempre foi peça fundamental nas nossas conquistas e também está sendo na adversidade. É uma torcida apaixonada, agradecemos a força’.

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