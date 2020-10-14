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Jackson Martínez revela que gostaria de ter ficado no Atlético de Madrid e diz que lançará álbum religioso

Atacante também enfatizou que não teve nenhum problema com Diego Simeone. Após a saída, o colombiano rumou para o Guangzhou Evergrande, da China...
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Publicado em 

14 out 2020 às 13:05

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:05

Crédito: Divulgação
Atualmente com 34 anos e sem clube, Jackson Martínez revelou que gostaria de ter permanecido no Atlético de Madrid ao invés de sair para o Guangzhou Evergrande, da China. O atacante também disse não ter tido problemas com Simeone, apesar das especulações.
-Eu gostaria de ter ficado, mas há coisas que não se controlam. Enquanto as pessoas envolvidas não dão uma explicação verdadeira, não vou dar detalhes. Não me parece necessário falar sobre isso - disse.
- Não tive nenhum tipo de problema com Simeone. Eu pedi para ele me dar chances e falei que responderia em campo. Mas as coisas não saíram do jeito que eu gostaria.Martínez também revelou que virou compositor de música e lançará um álbum com músicas religiosas em breve.
- Num momento crítico da minha carreira, quando fiz duas cirurgias que me fizeram ficar dois anos fora de combate, me dediquei um pouco mais a escrever e tomei a decisão de lançar um álbum.

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