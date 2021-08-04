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Jackson Curtes, goleiro do São Caetano, projeta estreia no Paulistão sub-20 e afirma: ‘Me sinto preparado’

Em 2020, o jogador disputou a Copinha pelo Socorro, time de Pernambuco; logo depois, surgiu uma oportunidade de fazer um teste para o Azulão...
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Publicado em 

04 ago 2021 às 18:03

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 18:03

Crédito: Divulgação
O goleiro Jackson Curtes defenderá o São Caetano no Campeonato Paulista sub-20 deste ano. Em 2020, o jogador disputou a Copinha pelo Socorro, time de Pernambuco, e, logo depois, surgiu uma oportunidade de fazer um teste para o Azulão. Aprovado e confirmado no grupo que brigará pelo título, Curtes projetou a sequência dentro da competição e frisou que está preparado.
> Relembre as 34 medalhas de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos- Minha expectativa e do grupo é que façamos um bom campeonato. Me sinto preparado para atuar, pois trabalhei e estou trabalhando muito para chegar onde estou e almejo muito mais.
O goleiro também falou das referências que tem no futebol para atuar na posição. De acordo com ele, Marcos e Rogério Ceni são inspirações, uma vez que fizeram história por seus clubes, Palmeiras e São Paulo, respectivamente.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
- Pode parecer clichê, mas os meus ídolos no futebol são Rogério Ceni e o Marcão, são grandes dentro de seus clubes e pela Seleção Brasileira, me inspiro muito neles.
O São Caetano estreia na competição diante do Santo André nesta quinta-feira, em casa. Jackson comentou a sua expectativa para essa partida, admitiu um “frio na barriga”, mas, novamente, salientou que está preparado.
- Confesso que da um frio na barriga, mas nada fora do normal, por conta de ser um jogo e me preparei e trabalhei firme com bons profissionais tanto no profissional onde eu treinei um período longo, quando no sub-20 , então minha expectativa é uma das melhores.

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