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futebol

Jackson comemora feito histórico obtido pelo Fortaleza no Brasileirão

Leão do Pici estabeleceu a melhor campanha na elite do futebol nacional de um clube cearense...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 15:05

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:05

O Fortaleza fez nessa temporada a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro de um clube cearense. O Leão do Pici participará pela primeira vez da maior competição de clubes da América, a Libertadores, muito pelo bom trabalho do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.>Os jogos válidos pela última rodada do Brasileirão 2021Por isso, o zagueiro Jackson fez questão de frisar a confiança existente por parte do elenco no trabalho desenvolvido pelo treinador estrangeiro bem como a vontade de encerrar a trajetória na atual temporada com uma vitória frente ao seu torcedor, na próxima quinta-feira (9), frente ao Bahia:
- Estamos muito felizes com o desempenho, o elenco confia muito no trabalho do Vojvoda assim como ele no grupo. Ainda temos mais uma batalha na última rodada e queremos fechar com mais uma vitória diante da nossa torcida. É um orgulho para mim escrever história com essa camisa pesada do Fortaleza, um clube que se reinventou nos últimos anos. Sabemos também que esse é o primeiro passo para conquistar nossos grandes objetivos na próxima temporada.
Tendo chegado ao clube no ano de 2019, o zagueiro viveu intensamente o processo de ascensão do Leão mesmo tendo feito somente 11 jogos em seu primeiro ano no clube. Em 2020, conquistou o estadual e também seu maior número de jogos com a camisa do Leão na mesma temporada, 28 no total.
No ano histórico de 2021, o zagueiro completou 11 jogos na última partida contra o Cuiabá. Só neste ano, são 669 minutos em campo entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.
Apesar de já ter assegurado a vaga na Liberta, o Fortaleza encerra sua participação no Brasileiro na próxima quinta (9) ainda tendo algo a buscar. Caso conquiste os três pontos e o Corinthians não vença seu embate frente ao Juventude, o Leão do Pici poderá terminar o campeonato no G4, algo inédito para clube e também para a Região Nordeste na era dos pontos corridos.
Crédito: LeonardoMoreira/Fortaleza

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