Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jack Grealish e Manchester City chegam a acordo até 2026

Na Inglaterra, cresce a expectativa de que o contrato seja assinado ainda nesta quarta-feira. Atleta irá ganhar mais do que o dobro do atual salário que o Aston Villa oferece...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 08:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 08:47
Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Jack Grealish pode assinar seu contrato com o Manchester City ainda nesta quarta-feira. Ambas as partes possuem um acordo para que o meia permaneça no atual campeão da Premier League até 2026 com um salário de 230 mil libras (R$ 1,6 milhão) semanais.O atleta se reapresentou na última segunda-feira aos treinamentos com o Aston VIlla, mas conversou com Johan Lange, diretor esportivo da equipe de Birmingham, sobre o desejo de dar um passo à frente em sua carreira. A operação de 100 milhões de libras (R$ 729 milhões) é a maior da história na Inglaterra.
O camisa 10 é um desejo do técnico Pep Guardiola, que irá brigar por mais um título do Campeonato Inglês, mas também pelo inédito troféu da Champions League pelos Citizens. Na última temporada, a equipe bateu na trave ao perder a decisão para o Chelsea.
Enquanto isso, o Aston Villa busca se reforçar no mercado para minimizar o prejuízo técnico da saída de Grealish. O atacante Leon Bailey está próximo de ser anunciado, mas o clube também busca as chegadas de Ward-Prowse e Tammy Abraham.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados