Jack Grealish e Manchester City chegam a acordo até 2026

Jack Grealish pode assinar seu contrato com o Manchester City ainda nesta quarta-feira. Ambas as partes possuem um acordo para que o meia permaneça no atual campeão da Premier League até 2026 com um salário de 230 mil libras (R$ 1,6 milhão) semanais.O atleta se reapresentou na última segunda-feira aos treinamentos com o Aston VIlla, mas conversou com Johan Lange, diretor esportivo da equipe de Birmingham, sobre o desejo de dar um passo à frente em sua carreira. A operação de 100 milhões de libras (R$ 729 milhões) é a maior da história na Inglaterra.
O camisa 10 é um desejo do técnico Pep Guardiola, que irá brigar por mais um título do Campeonato Inglês, mas também pelo inédito troféu da Champions League pelos Citizens. Na última temporada, a equipe bateu na trave ao perder a decisão para o Chelsea.
Enquanto isso, o Aston Villa busca se reforçar no mercado para minimizar o prejuízo técnico da saída de Grealish. O atacante Leon Bailey está próximo de ser anunciado, mas o clube também busca as chegadas de Ward-Prowse e Tammy Abraham.