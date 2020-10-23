Jack Butland, goleiro do Crystal Palace, testa positivo para Covid-19

Recém-contratado pelo Crystal Palace, o goleiro Jack Butland não poderá estrear neste sábado contra o Fulham por testar positivo para Covid-19, como revelou o técnico Roy Hodgson em coletiva de imprensa. O arqueiro que firmou um contrato por três temporadas na última sexta-feira já está isolado em um hotel de Londres.
- É lamentável que Wayne Hennessey tenha sofrido uma lesão grave no último compromisso internacional. Fomos forçados a agir por saber que não poderemos contar com ele até janeiro e não sabemos o que o futuro reserva para ele. Tivemos que trazer alguém, mas nosso infortúnio continua já que assim que Butland assinou, ele testou positivo para Covid-19. Só o recebemos de longe, meu único contato foi por telefone e ele está frustrado e desapontado.
O período de data Fifa foi cruel para o Crystal Palace, pois além de perder o goleiro reserva, o time também está desfalcado de Jordan Ayew após o ganês também ter contraído o novo coronavírus com a seleção africana. Ambos aguardam a realização de novos testes para saber se podem atuar contra o Wolverhampton no próximo dia 30 de outubro.