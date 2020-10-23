Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jack Butland, goleiro do Crystal Palace, testa positivo para Covid-19

Goleiro foi contratado na última sexta-feira, mas não treinou com o time e está isolado em hotel de Londres. Butland está fora de duelo contra o Fulham neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 12:34

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 12:34

Crédito: Jack Butland ainda não treinou com os novos companheiros de Crystal Palace (TOBIAS SCHWARZ / AFP
Recém-contratado pelo Crystal Palace, o goleiro Jack Butland não poderá estrear neste sábado contra o Fulham por testar positivo para Covid-19, como revelou o técnico Roy Hodgson em coletiva de imprensa. O arqueiro que firmou um contrato por três temporadas na última sexta-feira já está isolado em um hotel de Londres.
- É lamentável que Wayne Hennessey tenha sofrido uma lesão grave no último compromisso internacional. Fomos forçados a agir por saber que não poderemos contar com ele até janeiro e não sabemos o que o futuro reserva para ele. Tivemos que trazer alguém, mas nosso infortúnio continua já que assim que Butland assinou, ele testou positivo para Covid-19. Só o recebemos de longe, meu único contato foi por telefone e ele está frustrado e desapontado.
O período de data Fifa foi cruel para o Crystal Palace, pois além de perder o goleiro reserva, o time também está desfalcado de Jordan Ayew após o ganês também ter contraído o novo coronavírus com a seleção africana. Ambos aguardam a realização de novos testes para saber se podem atuar contra o Wolverhampton no próximo dia 30 de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa
Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados