Jack Butland, goleiro do Crystal Palace, testa positivo para Covid-19

Crédito: Jack Butland ainda não treinou com os novos companheiros de Crystal Palace (TOBIAS SCHWARZ / AFP

Recém-contratado pelo Crystal Palace, o goleiro Jack Butland não poderá estrear neste sábado contra o Fulham por testar positivo para Covid-19, como revelou o técnico Roy Hodgson em coletiva de imprensa. O arqueiro que firmou um contrato por três temporadas na última sexta-feira já está isolado em um hotel de Londres.

- É lamentável que Wayne Hennessey tenha sofrido uma lesão grave no último compromisso internacional. Fomos forçados a agir por saber que não poderemos contar com ele até janeiro e não sabemos o que o futuro reserva para ele. Tivemos que trazer alguém, mas nosso infortúnio continua já que assim que Butland assinou, ele testou positivo para Covid-19. Só o recebemos de longe, meu único contato foi por telefone e ele está frustrado e desapontado.