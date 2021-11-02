Já vale a renovação? Veja jogadores do São Paulo que terminam seus contratos em 2022

Crédito: (Montagem: LANCE!

Com a temporada chegando ao fim, o São Paulo já planeja reformulações no elenco para 2022. Entretanto, o time precisa se planejar a longo prazo e, para evitar possíveis partidas a custo zero na próxima temporada, é necessário pensar em possíveis renovações para jogadores que terminam seus vínculos com a equipe no próximo ano. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ao todo, 13 jogadores do atual elenco do São Paulo encerram seus contratos com a equipe em 2022. Além disso, outros cinco jogadores tem seus vínculos com o clube marcados para terminar no ano que vem, mas estão atualmente emprestados e podem acabar nem sequer retornando ao time.

Os 18 jogadores que terminam seus contratos em 2022 podem ser divididos em três grupos:

- Jogadores com contrato terminando no início de 2022

Este primeiro é composto por apenas um jogador: Shaylon. O meia encerra seu vínculo com o São Paulo no dia 21 de janeiro de 2022 e já pode assinar pré contrato com outra equipe, pois já está no período dos últimos seis meses de seu atual contrato.

- Jogadores com contrato terminando no meio de 2022

O segundo grupo é um pouco maior, mas segue sendo minoria. Ao todo, três jogadores terminam seus contratos na metade de 2022: Arboleda, Thiago Couto e Junior. Caso não renovem seus contratos até o início do ano que vem, os três podem deixar a equipe a custo zero, assinando pré-contrato com outro time que passaram a defender no final de seu vínculo.

O primeiro é peça fundamental do elenco e jogador do time titular. Assim, o São Paulo já entrou em contato com o staff do atleta para acerta a renovação, mas ainda não fechou acordo. O atual contrato de Arboleda termina no dia 25 de junho de 2021 segundo o Transfermarkt.

Os outros dois são goleiros, ambos com contrato até o dia 30 de junho de 2022. Thiago Couto é o atual 'terceiro goleiro' da equipe profissional, enquanto Júnior defende o Bahia, por empréstimo e pode retornar ao Tricolor ao final de 2021 caso a equipe nordestina não estenda o empréstimo.

- Jogadores com contrato terminando no final de 2022

A maioria dos 18 jogadores cujos vínculos se encerram em 2022 fazem parte deste grupo. Ao todo, 14 atletas terminam seus contratos com o São Paulo ao final da próxima temporada, muitos deles peças cruciais para a equipe titular do time do Morumbi. Outros quatro estão emprestados para outros times.

Miranda, Luciano, Reinaldo, Calleri, Léo e Igor Vinícius são alguns dos titulares da equipe que terminam seus contratos ao final da temporada, todos no dia 31 de dezembro de 2022, come exceção de Léo, que possui vínculo até o dia 30 do mesmo mês.

Eder, Gabriel Neves, Diego Costa e Walce são outros jogadores com contrato até o dia 31 de dezembro de 2022, além dos emprestados Lucas Kal, Paulinho Boia, Toró e Jean, o último com um dia a menos de contrato.

Caso o Tricolor deseje manter os atletas na equipe, ou ao menos não perdê-los em transferências gratuitas, precisa renovar os vínculos até o meio da temporada, antes destes jogadores entrarem no período em que podem assinar com outros times por pré-contrato.

Entre estes jogadores, Calleri tem situação diferente, pois está no São Paulo em um acordo com o Deportivo Maldonado, do Uruguai. O contrato segue os moldes de um empréstimo, mas o Tricolor tem prioridade na compra do argentino.

Além disso, seu contrato com o time uruguaio termina ao final de 2022, então, a partir de julho do próximo ano, Jonathan Calleri pode assinar pré-contrato com o São Paulo.

Reinaldo renovou seu contrato em abril de 2021 e pode ser procurado novamente pelo clube na próxima temporada para outra renovação.- E os emprestados?

Dos jogadores que estão emprestados para outras equipes, é difícil projetar muitos retornos. Paulinho Boia está em negociação com o Metalist, da Ucrânia, e deve assinar com o time europeu, enquanto deve ser renegociado pelo Tricolor. Lucas Kal, Toró e Júnior não tem futuro definido.

Assim, uma renovação com Paulinho Boia deve ser desnecessária, enquanto a renovação com Jean não deve estar nos planos do São Paulo.

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O São Paulo ainda tem mais nove jogos na temporada, todos pelo Campeonato Brasileiro. Em uma avaliação final de seu elenco, Rogério Ceni precisa projetar quem ficará e quem deixará o clube.