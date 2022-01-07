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Já pensou? Ribéry foi oferecido ao Ceará, garante presidente do clube

Informação foi revelada por Robinson de Castro em live transmitida nesta sexta-feira (7)...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 17:36

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:36

Um astro do futebol mundial que vive o que parecem ser seus últimos anos de carreira, o francês Franck Ribéry (atleta que joga atualmente com a camisa da Salernitana-ITA) teve, recentemente, os seus serviços oferecidos ao futebol brasileiro. Mais precisamente, a equipe do Ceará.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação foi dita pelo próprio presidente do Vozão, Robinson de Castro, em participação do dirigente na live do programa 'Central do Mercado', veiculado no portal 'ge'.
O mandatário do clube de Porangabussu mencionou a oportunidade de negócio que lhe foi ofertada para exemplificar como as especulações e procura de diversas partes em relação a atletas que poderiam defender as cores do Ceará. Confessando, inclusive, que lhe trouxe surpresa até mesmo o fato de Ribéry ainda estar em atividade:
- Ontem me ligaram oferecendo até o Ribéry. Nem sabia que ele estava jogando ainda.
Aos 38 anos de idade, o jogador que tem larga identificação por seu período vencedor no Bayern de Munique além de 81 partidas e 16 gols com a camisa da seleção francesa não atua desde dezembro do ano passado.
Crédito: Divulgação/Salernitana

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