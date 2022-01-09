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Já pelo returno da La Liga, Atlético de Madrid empata com o Villarreal

Time da capital empata em no interior da Espanha em jogo válido pela 20ª rodada...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 19:12

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:12

Em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol, a primeira do returno, o Atlético de Madrid empatou com o Villarreal, no interior da Espanha, neste domingo: 2 a 2. Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Angel Correa abriu o placar para os visitantes, aos 10, mas Pau Torres e Alberto Moreno viraram para o Submarino Amarelo. Os Colchoneros deram números finais à partida com Kondogbia, que foi expulso aos 47 do segundo tempo.
Com o resultado, o Atlético está em quarto lugar, com 33 pontos. O líder é o Real Madrid, com 49, mas um jogo a mais. Os rivais Sevilla (44) e Betis (34) completam o G4. O tradicional Barcelona está em sexto, com 32.
Crédito: AtléticovoltaatropeçareestámuitoatrásdolíderRealMadrid(Foto:Divulgação/AtléticodeMadrid

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