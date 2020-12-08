Já nas oitavas da Liga dos Campeões, Chelsea só empata com o Krasnodar

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea ficou no empate com o Krasnodar por 1 a 1, no Stamford Bridge, pela última rodada do Grupo E, e chegou a 17 jogos de invencibilidade (dez vitórias e sete empates) em todas as competições. Remy Cabella abriu o placar para os russos, e Jorginho deixou tudo igual.
O primeiro gol saiu após 24 minutos de bola rolando, quando Cabella recebeu boa assistência de Viktor Claesson. Os Blues responderam imediatamente, quando Jorginho converteu de pênalti na sequência de uma falta sobre Tammy Abraham. Os donos da casa não conseguiram fazer valer o seu domínio durante um fraco segundo período.
O Chelsea encerrou a chave com 14 pontos, um a mais do que o Sevilla, que também já estava garantido nas oitavas e venceu o Renner por 3 a 1, com gols de Jules Koundé e Youssef En-Nesyri (2). Georginio Rutter descontou de pênalti.
O Krasnodar alcançou cinco pontos e se garantiu na fase mata-mata da Europa League.