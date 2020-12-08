futebol

Já nas oitavas da Liga dos Campeões, Chelsea só empata com o Krasnodar

Time inglês conta com gol de Jorginho, de pênalti, para alcançar 17 jogos de invencibilidade na temporada, mas tem atuação abaixo da média. Cabella abriu o placar para os russos...
Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 20:30

Crédito: AFP
Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea ficou no empate com o Krasnodar por 1 a 1, no Stamford Bridge, pela última rodada do Grupo E, e chegou a 17 jogos de invencibilidade (dez vitórias e sete empates) em todas as competições. Remy Cabella abriu o placar para os russos, e Jorginho deixou tudo igual. VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
O primeiro gol saiu após 24 minutos de bola rolando, quando Cabella recebeu boa assistência de Viktor Claesson. Os Blues responderam imediatamente, quando Jorginho converteu de pênalti na sequência de uma falta sobre Tammy Abraham. Os donos da casa não conseguiram fazer valer o seu domínio durante um fraco segundo período.
O Chelsea encerrou a chave com 14 pontos, um a mais do que o Sevilla, que também já estava garantido nas oitavas e venceu o Renner por 3 a 1, com gols de Jules Koundé e Youssef En-Nesyri (2). Georginio Rutter descontou de pênalti.
O Krasnodar alcançou cinco pontos e se garantiu na fase mata-mata da Europa League.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

