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Já na Arábia, Guilherme projeta Al-Faisaly: ‘Oito jogos para fazer história’

Atacante brasileiro voltou para a Arábia Saudita para se juntar ao elenco do seu clube que se prepara para o reinício do campeonato nacional e tentar vaga na Champions asiática...
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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:27

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:27

Crédito: Divulgação/Al Faisaly
No último domingo, a delegação brasileira do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, retornou ao país. Um dos destaques da equipe, Guilherme admitiu que já estava ansioso para o retorno às atividades, já que a estreia na Liga está marcada para o início do próximo mês.
O jogador aproveitou para falar sobre a situação da equipe no Campeonato Saudita. Na quinta colocação, o Al-Faisaly tem a oportunidade de se classificar para a Liga dos Campeões asiática pela primeira vez.
- Já estava ansioso para retornar e voltar a rotina de treinos junto com os companheiros de clube e nossa comissão e voltar a jogar. Isso é o que mais gosto de fazer - disse Guilherme, que completou:
- Temos mais oito jogos pra encerrarmos o campeonato e a oportunidade de fazer história, classificando Faisaly pra uma competição de extrema importância, que é a Liga dos Campeões da Ásia. Com a ajuda de todos queremos muito conquistar essa vaga.
De volta e prestes a se juntar ao grupo do Faisaly, Guilherme disse que o período parado e sem jogos foi difícil, mas também celebrou o fato de poder ficar com a família enquanto as medidas de segurança impediam o retorno.
- Sem dúvidas foi o maior período que fiquei em casa com a família, ainda mais por conta desse tempo de pandemia. Confesso que não foi ruim, apesar de tudo, poder a todo tempo aproveitar a minha esposa e meus filhos. Isso acontece bem menos quando estamos em nossas rotinas do futebol, com jogo atrás de jogo, viagens e concentrações.

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