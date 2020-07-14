Já na Arábia, Guilherme projeta Al-Faisaly: ‘Oito jogos para fazer história’

Crédito: Divulgação/Al Faisaly

No último domingo, a delegação brasileira do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, retornou ao país. Um dos destaques da equipe, Guilherme admitiu que já estava ansioso para o retorno às atividades, já que a estreia na Liga está marcada para o início do próximo mês.

O jogador aproveitou para falar sobre a situação da equipe no Campeonato Saudita. Na quinta colocação, o Al-Faisaly tem a oportunidade de se classificar para a Liga dos Campeões asiática pela primeira vez.

- Já estava ansioso para retornar e voltar a rotina de treinos junto com os companheiros de clube e nossa comissão e voltar a jogar. Isso é o que mais gosto de fazer - disse Guilherme, que completou:

- Temos mais oito jogos pra encerrarmos o campeonato e a oportunidade de fazer história, classificando Faisaly pra uma competição de extrema importância, que é a Liga dos Campeões da Ásia. Com a ajuda de todos queremos muito conquistar essa vaga.

De volta e prestes a se juntar ao grupo do Faisaly, Guilherme disse que o período parado e sem jogos foi difícil, mas também celebrou o fato de poder ficar com a família enquanto as medidas de segurança impediam o retorno.