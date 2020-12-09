Já garantido nas oitavas, Bayern de Munique vence o Lokomotiv Moscou

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Já garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique bateu o Lokomotiv Moscou por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Munique, pela sexta rodada pela fase de grupos, com gols de Niklas Süle e Choupo-Moting. A equipe do técnico Hansi Flick não poderia perder a liderança do Grupo A.

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Com o resultado, o Bayern chegou aos 13 pontos. Em segundo, ficou o Atlético de Madri, com seis, também assegurado na próxima fase. O RB Salzburg, que soma quatro, vai à Liga Europa. Já os russos não conseguiram uma vaga na competição.

O primeiro gol da partida saiu aos 17 minutos da etapa inicial. Douglas Costa cobrou escanteio da esquerda, Sule subiu no meio da área e cabeceou no canto direito.