  • 'Já estou pronto e à disposição do corpo técnico': apresentado pelo São Paulo, Rigoni fala sobre forma física
futebol

'Já estou pronto e à disposição do corpo técnico': apresentado pelo São Paulo, Rigoni fala sobre forma física

O argentino chega ao Tricolor após defender o Elche, da Espanha. Com o final da temporada espanhola na última semana, o meia não ficou parado até chegar ao novo clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 15:04

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 15:04

Crédito: Fellipe Lucena / São Paulo
O meia-atacante Emiliano Rigoni foi apresentado como novo reforço do São Paulo nesta segunda-feira (31). O argentino, que defendia o Elche, da Espanha, falou sobre a sua forma física durante a entrevista coletiva e, de acordo com o jogador, ele já está pronto para ficar à disposição do treinador Hernán Crespo.CONFIRA COMO FICOU A TABELA DO BRASILEIRÃO APÓS A PRIMEIRA RODADA!
Perguntado sobre sua situação física e se já poderia reforçar o elenco, ficando disponível para sua estreia, o argentino falou com tranquilidade que está em boas condições e em bom ritmo.
- Venho de estar jogando. Não estive muito tempo parado, só dois ou três dias que estive viajando para vir para cá, mas há apenas uma semana terminei o torneio na Espanha e vinha jogando, treinando, com muita intensidade. Já estou pronto, já estou pronto e à disposição do corpo técnico e do treinador para poder jogar - afirmou o jogador.O novo atleta do Tricolor não entrou em campo nas últimas três partidas do Elche, mas esteve no banco de reservas, sinal de que está apto para jogar.
Sua última atuação pelo clube espanhol foi no dia 7 de maio, na partida diante do Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Elche perdeu o jogo por 2 a 0.
Agora no São Paulo, Emiliano Rigoni chega para somar ao elenco comandado por Hernán Crespo e espera ganhar mais minutos para mostrar seu futebol.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
De make a skincare: 30 lançamentos de beleza imperdíveis de abril de 2026
Imagem de destaque
Morre, aos 80 anos, pesquisador que ajudou a construir o agro capixaba
O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação

