'Já estou pronto e à disposição do corpo técnico': apresentado pelo São Paulo, Rigoni fala sobre forma física

O meia-atacante Emiliano Rigoni foi apresentado como novo reforço do São Paulo nesta segunda-feira (31). O argentino, que defendia o Elche, da Espanha, falou sobre a sua forma física durante a entrevista coletiva e, de acordo com o jogador, ele já está pronto para ficar à disposição do treinador Hernán Crespo.
Perguntado sobre sua situação física e se já poderia reforçar o elenco, ficando disponível para sua estreia, o argentino falou com tranquilidade que está em boas condições e em bom ritmo.
- Venho de estar jogando. Não estive muito tempo parado, só dois ou três dias que estive viajando para vir para cá, mas há apenas uma semana terminei o torneio na Espanha e vinha jogando, treinando, com muita intensidade. Já estou pronto, já estou pronto e à disposição do corpo técnico e do treinador para poder jogar - afirmou o jogador.O novo atleta do Tricolor não entrou em campo nas últimas três partidas do Elche, mas esteve no banco de reservas, sinal de que está apto para jogar.
Sua última atuação pelo clube espanhol foi no dia 7 de maio, na partida diante do Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Elche perdeu o jogo por 2 a 0.
Agora no São Paulo, Emiliano Rigoni chega para somar ao elenco comandado por Hernán Crespo e espera ganhar mais minutos para mostrar seu futebol.