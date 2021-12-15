Já eliminado, Porto vence o Rio Ave na Taça da Liga com gol de Pepê

Nesta quarta-feira, o Porto garantiu a sua vitória contra o Rio Ave pela Taça da Liga Portuguesa mesmo já eliminado da competição. No Estádio do Dragão, a equipe da casa venceu o seu adversário pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo brasileiro Pepê, ex-Grêmio.BOAS CHANCESDurante a primeira etapa do confronto, o Porto foi ao ataque para garantir os três pontos, mesmo já estando eliminado da competição. A equipe da casa criou boas chances com Sérgio Oliveira e Tecatito, mas ficou no empate sem gols.

JOGO CALMOA segunda etapa permaneceu no mesmo ritmo do primeiro tempo, mas com menos chances por parte das duas equipes. O Porto, que havia feito boas jogadas no primeiro tempo, ofereceu perigo no início do segundo tempo, mas pouco fez.

GOL NO FIMO único gol da partida demorou para sair, chegando apenas perto do fim da segunda etapa, aos 38 minutos. O Porto criou mais que o Rio Ave, sendo eficaz com o brasileiro Pepê, ex-Grêmio, para encerrar a sua participação com uma vitória.

ELIMINADOAs equipes de Porto e Rio Ave entraram em campo já eliminadas da Taça da Liga Portuguesa, visto que somavam, respectivamente, zero e um ponto. No Grupo D da competição, o classificado foi o Santa Clara, que venceu o Porto e empatou com o Rio Ave.

SEQUÊNCIAO Porto entra em campo às 16h (de Brasília) deste domingo contra o Vizela pela Primeira Liga. O Rio Ave, por sua vez, atua contra o Casa Pia pela Segunda Liga às 11h (de Brasília) de domingo.