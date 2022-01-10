Já eliminado, CRB vence o Juventus, que se classifica para a segunda fase da Copinha

Na tarde desta segunda-feira (10), Juventus e CRB se enfrentaram pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Mesmo já eliminados, os alagoanos venceram os paulistas por 1 a 0, com gol de Ezequiel Ivo. A vitória fez o Galo da Pajuçara somar os seus únicos três pontos no torneio.

Agora, mesmo com a derrota, o Juventus avança para a próxima fase do campeonato e aguarda a definição do seu adversário, que pode ser Nacional-SP, Coritiba, Capivariano ou Real Brasília. Enquanto isso, o CRB está eliminado e volta para casa.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSASSUMINDO O PROTAGONISMOJogando em casa e precisando da vitória para se classificar sem depender de nada, o Juventus foi para cima e impôs seu ritmo desde os primeiros minutos de jogo na Rua Javari.

Pelos lados do campo, o time paulista levou perigo nas arrancadas individuais de Dudu. Contudo, a melhor chance saiu em um lance de bola parada. Após cobrança de escanteio, Masson se antecipou à defesa e cabeceou próximo à trave esquerda do gol do CRB.

LETALO CRB, que ainda estava discreto no jogo, conseguiu chegar com perigo pelas primeiras vezes com cobranças de falta de Guilherme Bulhões e Dudu. Do outro lado, Masson dividiu um lance com o goleiro Fabio, assustando pelo lado juventino.

Quando finalmente chegou com a bola pelo chão, o CRB foi letal. Lançado, Ezequiel Ivo ficou de frente para o gol e só teve o trabalho de tirar do goleiro para abrir o placar para os alagoanos e levar o 1 a 0 para os vestiários.

PRESSÃO JUVENTINA​Atrás no placar, o Juventus voltou para o jogo assim como começou ele: pressionando o seu adversário. O time paulista propôs o jogo até a metade da segunda etapa, tentando infiltrar a fechada defesa adversária por meio dos passes rápidos.

O primeiro lance de perigo se deu quando Dudu recebeu dentro da área, mas, ao tentar driblar Fábio, viu o goleiro intervir e ficar com a bola. Depois, o time chegou mais duas vezes: uma em falta de longe de Bambu, que passou com desvio por cima do gol, e outra em cabeceio sem força de Athyrson.

INACREDITÁVELO Juventus seguiu ditando o ritmo da partida na Rua Javari. Enquanto isso, o CRB se preocupou em se defender e tentar sair nos contra-ataques, mas pouco conseguiu ter a posse para levar perigo ao outro lado do campo.

Em lance na área, a dupla de zaga do Juventus quase deixou tudo igual. De bicicleta, Bambu pegou mal na bola, que se ofereceu para Bruno Gabriel. De cara para o gol, o zagueiro errou o alvo e mandou para fora. Minutos mais tarde, Fábio espalmou com a ponta dos dedos a falta cobrada pelo time paulista. Apesar de toda a pressão, o Juventus não conseguiu mais assustar e acabou amargando a derrota por 1 a 0.FICHA TÉCNICAJUVENTUS 0 X 1 CRB​​​​​​​Local: Rua Javari, em São Paulo (SP)Data/Horário: 10 de janeiro de 2022 (segunda-feira), às 15h15Árbitro: Rogério Adalberto da Silva (SP)Assistentes: Rafael de Souza Penatte (SP) e Fernando Alves de Morais Santos (SP)Gol: Ezequiel Ivo (38'/1°T) (0-1)Cartões amarelos: Wanderson, Davi Lessa, Dudu, Kaio (CRB), Adelan, Bruno Gabriel, Igor (Juventus)

JUVENTUS: Cauã; Isaque (Igor, aos 30'/2°T), Ricardo Bambu, Bruno Gabriel e Gustavo; Adelan (Derik, aos 11'/2°T), Athyrson e Oliveira; Filipinho (Vitinho, aos 23'/2°T), Dudu e Masson. Técnico: Alessandro Santos.

CRB: Fábio Henrique; Willian, Kaio, Gabriel Bulhões (Jefferson, aos 35'/2°T) e Wesley; Wanderson, Dudu (Marquinhos, aos 35'/2°T) e Davi Lessa (Wallace, aos 23'/2°T); Ezequiel Ivo, Brall (Pedrinho, aos 22'/2°T) e Riquelme (Marcelinho, aos 19'/2°T). Técnico: .