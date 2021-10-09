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futebol

Já classificado, São Paulo enfrenta o Palmeiras pelo Paulista Feminino

Tricolor já está classificado para a fase mata-mata da competição...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 20:05

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 20:05

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
Já classificado para a semifinal, o time feminino do São Paulo volta a campo neste domingo (10) para encarar o último clássico da primeira fase do Estadual. O Tricolor enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque.
O São Paulo é o segundo colocado na tabela com 24 pontos conquistados, em oito vitórias e uma derrota. O time vem de uma sequência de sete vitórias seguidas e cinco jogos sem sofrer gols. O Verdão é o quinto, com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.
As equipes já se enfrentaram em 13 oportunidades, sendo quatro vitórias para o São Paulo, quatro empates e cinco vitórias para o Alviverde. Com vitória na rodada anterior, o time de Lucas Piccinato avançou com duas partidas de antecedência para o mata-mata. Na ocasião, derrotou o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, com gol de Glaucia, no CFA Laudo Natel.

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