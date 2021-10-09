Já classificado, São Paulo enfrenta o Palmeiras pelo Paulista Feminino

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

Já classificado para a semifinal, o time feminino do São Paulo volta a campo neste domingo (10) para encarar o último clássico da primeira fase do Estadual. O Tricolor enfrenta o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque.

O São Paulo é o segundo colocado na tabela com 24 pontos conquistados, em oito vitórias e uma derrota. O time vem de uma sequência de sete vitórias seguidas e cinco jogos sem sofrer gols. O Verdão é o quinto, com 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas.